Kocaeli’de 7 ilçede elektrikler kesilecek (7 Mart Kocaeli Elektrik Kesintisi)

SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 7 Mart Perşembe günü 7 ilçesinde elektrikler kesilecek. İzmit, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, Başiskele, Gebze ve Körfez’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|57137
|KOCAELİ
|İZMİT
|SAHINLER, ŞAHİNLER, ÜĞÜMCE
|GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER
|07.03.2024
|09:00
|15:30
|57544
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETİYE
|ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT RAFET KALYONCU SK.
|07.03.2024
|09:30
|17:30
|57559
|KOCAELİ
|KANDIRA
|FERİZLİ
|FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|07.03.2024
|09:00
|17:00
|57575
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ
|AYAZ, GÖNÜL SK., GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD
|07.03.2024
|09:00
|16:00
|57576
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, OLUKLU
|2947., 3101., KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, SULTAN BAYBARS, YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER
|07.03.2024
|14:00
|16:00
|57577
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|KARAAHMETLİ, KARAPINAR
|ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK
|07.03.2024
|10:00
|13:00
|57611
|KOCAELİ
|İZMİT
|TURGUT
|HACI BAYRAM VELİ SK., TAŞTEPE SK.
|07.03.2024
|09:00
|17:00
|57640
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KÖRFEZ, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM
|DAYI, DAYI SK., GELİBOLU SK., HACI MAKSUT CD., ILTER, İLTER SK., KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., SEÇIM, SEÇİM SK.
|07.03.2024
|09:00
|17:00
|57659
|KOCAELİ
|GEBZE
|SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM
|2122., 2123. SK., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2126. SK., 2134. SK., 2135. SK., 2135/1. SK., 2136. SK., 2136/1. SK., 2136/2. SK., 2137/1. SK., 2138., 2138. SK., 2139. SK., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/3. SK., 2141. SK., 2141/1. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., ORDU CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD.
|07.03.2024
|09:00
|12:00
|57666
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ATALAR, HACI OSMAN, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI, YENİYALI
|19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NİSAN SK., 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ADATEPE SK., ADNAN MENDERES CD., AFYONKARAHİSAR SK., AKABE SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ANITTEPE SK., ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., BAĞDATLI CD., BAHÇE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BANDIRMA SK., BATTAL SK., BAYRAM SIT, BAYRAM ŞİT SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., BEYAZ SK., CABİR TOKER SK., CAHİT KAYRA SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEVAT YURDAKUL CD., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇİĞİLTEPE SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOĞLU SK., DOGAN ÖZ, DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DUATEPE SK., DÜZGÜN SK., EGEMEN SK., EMİROĞLU SK., ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., GÜLER, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HAYAT SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRİ KULUMBUR CD., HIZIRREİS CD., ISMET ATLI, IŞILAY SK, İNAN SK., İNÖNÜ CD., İSMET ATLI SK., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYİN SK., KARDEŞLER SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MARMARA SK., MEHMET YÜKSEL CD., MELEK SK., MİNE ATALAY SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUSTAFA OKTAY SK., NAME SK., NASIFLAR SK., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NAZMİ OĞUZ SK., NECATİ ÖKSE CD., NURİ EFENDİ SK., NURİ MADAZLI SK., OSMAN ENGIN, OZANLAR, OZANLAR SK., ÖZEN SK., PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAMSUN SK., SELİMAĞA SK., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA CD., SİVAS SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞARK SK., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞENEL SK., ŞERİF ÇANGA CD., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., TURAN DURSUN CD., UĞURLU SK., ÜNÜSAN SK., VATAN SK., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTİNDALI SK.
|07.03.2024
|09:00
|17:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.