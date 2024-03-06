Rumeli Türkleri Gecesi’nde konuşan Büyükakın:” Bu birlikteliği artık Balkanlara taşımak gerek”

PLAKETLER TAKDİM EDİLDİ OYUNLAR OYNANDI

Genel kurulunu gerçekleştiren ve Recep Altıntip'in başkanlık görevini Hasan Pehlivanoğlu'na devrettiği Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, tarafından organize edilen birlik beraberlik gecesinde hem üyeler hem de kent bir araya geldi. İzmit Mehmet Ali Paşa Kültür Merkezi'ndeki gecede yemekler yenilirken daha sonra önceki dernekler başkanlarına ve dernek büyüklerine hizmetlerinden dolayı plaketler takdim edildi. Devamında ise Balkan müzikleri eşliğinde bölge halk oyunları oynandı. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği gecede salon dolarken bazı davetliler ise oturacak yer bulmakta zorluk yaşadı. Gece boyu üyeler ve davetli isimlerle yakından ilgilenen Dernek Başkanı Hasan Pehlivanoğlu, gece sonunda teşekkürleri kabul etti.

GECEYE YOĞUN KATILIM

Geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, Yeniden Refah Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin, DSP İzmit Belediye Başkan Adayı Semih Önal, Bağımsız İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Can, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, İzmit Belediyesi Koordinatörü Eray Bodur ve pek çok isim katıldı.

BALKANLARLA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ POLİTİKANIN UZANTISI

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gecedeki konuşmasında "Balkanlar bizim için çok önemli. Bölgeyle hem tarihi hem de kültürel bağlarımız var, bu akşam da bu önemli bölgenin temsilcileri olan sizlerle bir aradayız. Bölgeyle gelen tarihi bağlarımız ışığında önümüzdeki yıllara dönük pek çok çalışmamız olacak. Son dönemde Libya'da, Hafter güçlerine karşı yürütülen operasyon bizim Balkanlar ile ilgili yürüttüğümüz politikanın uzantısı. Bize 'Libya'da ne işimiz var' diyorlar, tarihimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bölgede ne işi varsa o işimiz var. Bölgedeki meşru hükumetle hareket ederek Libya'da istikrar sağlıyoruz. Akdeniz'de doğalgazı Libya ile yapılan yetki alanı anlaşması ile daha güçlü bir şekilde arıyoruz. Bu adımların benzerini Balkanlar'daki kardeşlerimizle de atabiliriz.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Bugün teknoloji üretmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Önümüzdeki dönem teknolojik üretim için adımlarımızı atacağız. Atacağımız adımlar sonucu bütün coğrafyaya üreteceğimiz teknolojik ürünleri satabilmemiz çok önemli. Önümüzdeki dönemde en önemli çalışmamız dirençli şehirler kurmak fakat bunu yaparken küresel ısınmayı da düşüneceğiz, siber güvenliği de. Allah'ın da izniyle Türkiye önümüzdeki dönemde engelleri aşarak Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek. Artık buradaki birlik bize yetmiyor. Kurduğunuz bu birlikteliği artık Balkanlara taşımak gerek. Bölgede ekonomiyi domine etmek boynumuzun borcu. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman siz derneklerimizin yanındayız" dedi.