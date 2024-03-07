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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 Mar 2024 - 01:36- Siyaset G:

AK Parti’de 5 günde 9 ilçede beyanname açıklandı, final İzmit’te...

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AK Parti’de yerel seçimler öncesinde tempo iyice arttı. Son 5 günde 9 ilçede beyanname programı gerçekleşirken, final 10 Mart Pazar günü İzmit ile yapılacak

AK Parti’de 5 günde 9 ilçede beyanname açıklandı, final İzmit’te... mask
AK Parti’de 5 günde 9 ilçede beyanname açıklandı, final İzmit’te...
AK Parti’de 5 günde 9 ilçede beyanname açıklandı, final İzmit’te...
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde seçim beyannamelerini bir bir açıklayan AK Parti belediye başkan adayları vatandaş tarafından büyük teveccüh görüyor. Kocaeli’yi şahlandıracak ve kentin gelişimine katkı sağlayacak vizyon projelerin yer aldığı beyanname tanıtımları 18 Şubat Pazar günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki programı ile start aldı. Başkan Büyükakın, yeni dönem projelerini büyük gururla Kocaelili vatandaşlara sundu. Açıklanan projeler büyük heyecan uyandırdı.

1 GÜNDE 3 İLÇEDE PROGRAM YAPILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın ardından AK Parti’de ilçe ilçe beyanname programları kusursuz şekilde devam etti. Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık 1 Mart Cuma günü Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde seçim beyannamesini vatandaşlara sundu. 2 Mart Cumartesi günü ise 3 ilçede beyanname tanıtımı vardı. Saat 14.00-16.00 arasında Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, saat 17.00-19.00 arası Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt ve son olarak 20.00-22.00 saatleri arasında Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer çok büyük katılımla beyannamelerini açıkladı.

AK Parti’de 5 günde 9 ilçede beyanname açıklandı, final İzmit’te...

SIRADA 2 İLÇE DAHA VAR

AK Parti, 3 Mart Pazar günü de yine 3 ilçede seçim beyanname programı düzenledi. Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’ün programı ile başlayan beyanname programları Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü ve Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman’ın beyanname tanıtımları ile devam etti. 4 Mart Pazartesi günü Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, 5 Mart Salı günü ise Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu büyük coşku ve katılımla seçim beyannamelerini paylaştı.

FİNAL İZMİT İLE YAPILACAK

AK Parti’de seçim beyannamesi açıklanmayan 3 ilçe kaldı. Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez 8 Mart Cuma günü 11.00-13.00 saatleri arasında Turan Güneş Kültür Merkezi’nde, Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de 9 Mart Cumartesi günü 19.30-21.30 saatleri arasında Derince Kapalı Spor Salonu’nda projelerinin yer aldığı seçim beyannamelerini açıklayacak. Beyanname programı İzmit ile son bulacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, 10 Mart Pazar günü 12.00 ile 14.00 arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde İzmit için hazırlanan seçim beyannamesini açıklayacak. Muharrem Tutuş’un programı gövde gösterisine dönüşecek.

AK Parti’de 5 günde 9 ilçede beyanname açıklandı, final İzmit’te...

HİÇBİR PROGRAM AKSAMADI

AK Parti’nin seçim beyannamesi programlarında hiçbir aksama yaşanmadı. Tüm programlar günü gününe ve saati saatine yapıldı. AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve teşkilat üyeleri belediye başkan adaylarının yanında olarak onlara moral ve güç verdi. Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, partili yöneticiler ve üyeler de tüm beyanname toplantılarına katılarak desteklerini gösterdi. Seçim beyanname programları üzerine kısa bir değerlendirme yapan AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, “Seçim beyannamelerimizi bir bir açıklamaya devam ediyoruz. Her programda, her ilçede milletimize söz veriyoruz. Hayal tacirliği değil, gerçek belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bunu sürdüreceğiz” dedi.

AK Parti’de 5 günde 9 ilçede beyanname açıklandı, final İzmit’te...

Kaynak: Haber Merkezi

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07 Mar 2024 - 01:36 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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