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Emekli İmam Zeki Uysal Yenişehir Muhtar adayı

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İzmit Şirinevler Camii İmamlığından emekliye ayrıldıktan sonra aynı camide dernek başkanlığını yapan 33 yıllık imam Zeki Uysal, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde İzmit Yenişehir Mahallesinde muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Emekli İmam Zeki Uysal Yenişehir Muhtar adayı mask
Emekli İmam Zeki Uysal Yenişehir Muhtar adayı
Emekli İmam Zeki Uysal Yenişehir Muhtar adayı
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33 YIL İMAMLIK YAPTI

İzmit’te birçok camide imamlık yapan, son olarak İzmit Şirinevler Cami İmamı olarak emekliye ayrılan ve halen aynı camide dernek başkanlığını yürüten 33 yıllık imam Zeki Uysal, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde 28 bin 200 seçmeni bulunan İzmit’in en büyük mahallesi olan Yenişehir Mahallesinde muhtar adayı olduğunu açıkladı.


DOĞMA BÜYÜME YENİŞEHİRLİ


Emekli imam Zeki Uysal, aynı zamanda Diyanet Birlik Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal’ın ağabeyi. Doğma büyüme Yenişehir Mahallesinde oturan Uysal, İzmit’in önemli camilerinde imamlık yaptıktan sonra son olarak Şirinevler Camiinde emekliye ayrıldı ve aynı camide dernek başkanlığı görevini yürütüyor. Çevresinde beyefendi ve saygın bir isim olarak tanınan Zeki Uysal, 18 bin 200 seçmeni bulunan ve İzmit’in en büyük mahallesi Yenişehir Mahallesine muhtar adayı olduğunu söyledi.

Emekli İmam Zeki Uysal Yenişehir Muhtar adayı


KÖPRÜ VAZİFESİ YAPACAĞIM


Doğma büyüme Yenişehir Mahallesinde oturduğunu söyleyen Zeki Uysal, mahallenin tüm kılcal damarları olan sokaklarını bildiğini, mahallelinin sosyal ve ekonomik yapısını bildiğini, sorunlarını bildiğini, halkın taleplerini bildiğini söyledi. Uysal, “Mahallenin tüm sosyal dokusunu biliyorum. Mahalle sakinleriyle yerel yönetim ve devlet arasındaki ilişkiye köprü olacağım. 33 yıl bu şehirde imamlık yaptım. İnsan ilişkilerini ve halkımızın taleplerini yerel yönetimlerden talep ederken ortaya konulan yaklaşımı ve kurulan diyalogları çok iyi bilirim” dedi.

Emekli İmam Zeki Uysal Yenişehir Muhtar adayı


4 ADAY YARIŞIYOR


İzmit’in en büyük mahallesi olan Yenişehir Mahallesinde 4 adayın yarıştığını söyledi. Mevcut mahalle muhtarı Salih Çuman’ın yeniden aday olmadığını ve seçimde kendisine destek verdiğini söyleyen Uysal, Çuman’ı aza olarak yazdığını söyledi. 18 bin 200 seçmenin oyuna talip olduğunu belirten Uysal, mahallenin büyük olmasıyla birlikte aza sayısını da 9 olarak belirlediğini söyledi. Muhtar adayı Zeki Uysal7ın azaları şu isimlerden oluşuyor: Mehmet Tavlı, Elif Okumuş, Beytullah Karaaslan, Fahri Hüseyinoğlu, Salim Çuman, Serkan Dilek, Asiye Alphan, Şenol Çakmak, Hanife Orak.

Emekli İmam Zeki Uysal Yenişehir Muhtar adayı


  

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, Kocaeli, sosyal, Emekli, 31 Mart

07 Mar 2024 - 09:06 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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