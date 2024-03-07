Bakandan süper hızlı tren için yeni açıklama, İstanbul-Ankara arasına…

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge'de açıklamalarda bulundu.

İşte Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları;

2004 yılından bu tarafa 2024 yılına geldiğimizde İstanbul'daki metroların gelişimi; 45 km'den 340 km'ye ulaştı. Biz buradan 20 yıl sonrası için 200-300 km metro yaparsak İstanbul yaşanmaz hale gelir. 2009 yılında 233 km metro varmış. 2019'dan bu güne 47,3 kilometredir. Oransal olarak dağıtırsak 2019'dan bugüne 8,1 km metro yapılmış demektir.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL YENİ BİR METROYA KAVUŞUYOR

Pazar günü Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar hattı açılacak. 14 km'lik kesim olan İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutköy'e bağlanan kısım da bu ay içerisinde açılacak. Bu ay bitmeden 8,4 + 14 km'lik metro açılmış olacak. Toplam bakanlık tarafından yapılan metro uzunluğu 183,2 kilometre olacak. Yaklaşık 600 kilometre daha metro yapılması lazım. Buradaki birinci göre belediyelerindir. Eğer belediyeler bunu bakanlık tarafından yapılmasını isterse, cumhurbaşkanımızın onayına sunarız ve onaylarsa biz yaparız. Esas görev belediyelerindir. Çam Sakura Hastanesi'nde durmuştu ve yollar da dahil mertroyu bakanlık olarak biz bitirdik.

YER ÜSTÜ BİZE YETMİYOR

İnsanları sadece yer üzerinden hareket ettiremeyiz. Yer altından da gitmelerini sağlamamız lazım. İstanbul'a 10 yılda 600 kilometre daha metro yapılması gerekiyor. 600 kilometre iddialı bir rakamdır ama bu iş iddia işidir. Buna imkanımız var.

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ DEMİRYOLU AĞI

Şu an 13.919 kilometredeyiz. Tabi Avrupa ile kıyasladığımızda bu geride. Biz mevcutların hepsini elden geçirdik. Yapımı devam 3.777 kilometre. Projesi tamamlanan 6.914 kilometre. Bizim hedefimiz 29 kilometrelik bir raylı sistem kurmak. Haritadaki kırmızı ile işaretli olanlar.

"ZENGEZUR KORİDORU 2030'A KADAR BİTİCEK"

Sene sonunda bu açıklığa kavuşacak. Türk dünyasına çok daha kestirme bir şekilde ulaşım sağlamış olacağız. Azerbaycan ayağını Azerbaycan üstlenecek. Böyle bir koridoru her ülke kendi üzerinden geçsin ister. İran istiyor bu koridoru. Bu aralar netleşecek. Bir de kalkınma yolu koridorumuz var. Bizim dünyamızda hep ticaretimiz doğu ve batı ekseninde olmuştur.

"TÜRKİYE 3 KORİDORUN ORTASINDA BULUNUYOR"

3 koridor var. Kuzey, Güney ve orta koridor. Türkiye orta koridorun ortasında bulunuyor. Biz bu hatlarla orta koridora entegre olmuş oluyoruz, kapasitesini artırmış oluyoruz. Karayolu var ama raylı sisteme geçmek lazım. Hem daha ekonomik hem daha çevreci. Kalkınma Yolu Irak'tan geliyor. Hem Irak'ı hem de ülkemizi kalkındaracağız. En az 200 km hızlı tren düşünüyoruz. Yanında otoyol düşünüyoruz. Enerji hattı düşünüyoruz, iletişim ağı düşünüyoruz. Güney koridorundaki seyahat 36 gün. Ümit Burnu'ndan dolaşıyorlar. 36 günlük yol 45 gün oluyor. Biz Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık seyahat süresi 21 gün olacaktı. Biz Güney'deki koridora alternatif sunuyoruz. Demiryolu ile Türkiye'ye gelirseniz doğrudan Avrupa'dasınız. İsterseniz denize de inebilirsiniz. 3 tane deniz var ama gerek yok çünkü doğrudan Avrupa'ya gidebilirsiniz raylı sistemle. Irak'la bu çalışmayı yapıyoruz. İlk etapta 15 milyar dolarları konuşuyoruz. Fav limanı yapılıyor. İlk fazı gelecek yıl devreye girecek. Çok büyük bir liman. Arkadaşlarımız gitti baktı. Oradan Gaziantep'e bir hatla geleceğiz. Irak da bunu istiyor. Bin 200 km Irak tarafında 300 km bizim tarafımızda. Bu proje 5 yılda bitebilir.

İSTANBUL ANKARA ARASINA SÜPER HIZLI TREN

Biz şehirlerdeki nüfusu ölçüyoruz. Ne lazım diye bakıyoruz. İstanbul Ankara arası şu an ihtiyacımızı karşılıyor ama bir 10 sene sonra karşılamayacak. Yeni bir otoyol. Kuzey Marmara'daki gibi olacak. Hem daha kısa olacak. Hem de kış şartlarının daha hafif olduğu bir bölge. 276 km'lik bir otoyol. Kuzey Marmara'nın devamı olan yeni bir otoyol. Akyazı Beypazarı Nallıhan ve Ankara'ya ulaşacak. Bir de hızlı tren düşünüyoruz bu otoyol projesine yakın bir şekilde. Bu süper hızlı tren ile Ankara İstanbul ile 80 dakikaya düşecek. Bir üst teknolojiye geçmiş olacak ülkemiz bu trenle. Süper hızlı trenin hızı 350 km olacak. 2028'e kadar projesini bitirip başlayacağız. 2035 civarı olacak bitimi. 10-11 yıl içinde. Bizim geleceği de planlamamız gerekiyor.

"4 YENİ HAVALİMANI YAPACAĞIZ"

Zaman zaman 'ülkemize dengeli yapmadınız' diyorlar. Nüfus yoğunluklarını düşünün. Karadeniz'deki havalimanı sayısını ve Marmara'daki Ege'deki havalimanı sayısını düşünün. 61 havalimanı olacak. 4 tane yeni havalimanı yapacağız. 3 tanesinin yapımı devam ediyor. Çukurova'daki havalimanını yapıyoruz. Adana'daki havalimanı eğitim alanı olarak kullanacağız. Bayburt Gümüşhane devam ediyor. Trabzon da var. Onu yeniliyoruz. Yozgat da var. Karaman'da da planlıyoruz. Yakında düşünmüyoruz ama gelecek projeksiyonunda var. Şu an Türkiye'ye 4 saatlik mesafede 67 ülke var. Bugün 131 ülkede 346 farklı noktaya uçuyoruz havayolu ulaşımı ile.

"5G'YE 2026'DA GEÇECEĞİZ"

5G'ye 2026'da geçeceğiz. Niye 2026? 4,5G'ye geçtik 5'e yakınız. Ciddi yatırım yaptık. İstanbul Havalimanı'nda deniyoruz. Bazı büyük işletmelerde de deniyoruz. Deneme amaçlı ruhsat verdik.

Kaynak: Milliyet