İşçi Salih’in kızını işçiler yaşatsın

SÜT KOKUSU TOPRAK KOKUSU OLMASIN

SMA Hastası Eslem Lina Akbaş 5 Eylül’de dünyaya geldi. Doğduktan sonra topuğundan alınan kanda yapılan incelemenin ardından 20 günlükken SMA Tip 1 hastası olduğu ortaya çıktı. Hastalığın ortaya çıkmasından sonra yardım kampanyası başlatan Akbaş ailesi tedavi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların yüzde 45’ini tamamladı. Yavaş yavaş sağlık sorunları ağırlaşmaya başlayan Eslem Lina için Akbaş ailesi ve kampanyaya destek veren gönüllülerin bir çağrısı var. Ramazan ayında fitre ve zekatların Eslem Lina için valilikten izinli hesap numarasına gönderilmişini isteyen Akbaş ailesi, aynı zamanda bir işçi kıza olan Eslem Lina’ya işçilerin ve sendikaların da sahip çıkmasını talep ediyor. “Süt kokusu toprak kokusu olmasın” diye tüm işçilerin ve Kocaeli’nin Eslem’e sahip çıkması gerekiyor.

FİTRE VE ZAKATLARINIZI ESLEM LİNA’YA VERİN

Özka Lastik çalışanı Salih Akbaş ve Elif Akbaş’ın ikinci çocuğu olan Eslem Lina’nın 20 günlükken SMA Tip 1 Hastası olduğu öğrenildiğinden bu yana aile tüm imkanlarını tedavi için seferber etti. Ancak işçi olan babanın ve ailesinin 1 milyon 820 bin doları bulması imkansız olunca valilik izni ile kampanya başlatıldı. Kızının hastalığını öğrendiğinden bu yana gece vardiyasında çalışan ve gündüz kızının bağış kampanyası için çalışan baba Salih Akbaş, tüm Kocaeli halkının ramazan fitre ve zekatlarını Eslem Lina’ya bağışlamasını istiyor. Nüfusu 2 milyonu aşan Kocaeli halkından sadece 25 bin kişinin 1000 lira bağış yapması halinde gerekli olan yüzde 55 oranındaki kalan paranın toplanacağını belirten aile, kızlarının çok az vakti kaldığını söylüyor.

İŞÇİLERE ÇAĞRI

Lastik-İş Sendikası üyesi olan Salih Akbaş ve Petrol-İş üyesi olan Eslem Lina’nın amcası Ahmet Akbaş’ın DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikalardan da destek talebi var. Sendikalara üye olan işçi arkadaşlarından destek isteyen Akbaş ailesi, tüm işçilerin bir işçi kızı olan Eslem Lina’ya sahip çıkmasını ve yaşatmasını istiyor. Eşlem Lİna’nın babası Salih Akbaş, kızını yaşatmak için işçi sınıfının dayanışmasına ihtiyacı olduğunu belirterek, sendikaların böylesi önemli konularda da duyarlılığını ortaya koymasını istiyor.