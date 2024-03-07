İşçi Salih’in kızını işçiler yaşatsın

SÜT KOKUSU TOPRAK KOKUSU OLMASIN
SMA Hastası Eslem Lina Akbaş 5 Eylül’de dünyaya geldi. Doğduktan sonra topuğundan alınan kanda yapılan incelemenin ardından 20 günlükken SMA Tip 1 hastası olduğu ortaya çıktı. Hastalığın ortaya çıkmasından sonra yardım kampanyası başlatan Akbaş ailesi tedavi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların yüzde 45’ini tamamladı. Yavaş yavaş sağlık sorunları ağırlaşmaya başlayan Eslem Lina için Akbaş ailesi ve kampanyaya destek veren gönüllülerin bir çağrısı var. Ramazan ayında fitre ve zekatların Eslem Lina için valilikten izinli hesap numarasına gönderilmişini isteyen Akbaş ailesi, aynı zamanda bir işçi kıza olan Eslem Lina’ya işçilerin ve sendikaların da sahip çıkmasını talep ediyor. “Süt kokusu toprak kokusu olmasın” diye tüm işçilerin ve Kocaeli’nin Eslem’e sahip çıkması gerekiyor.
FİTRE VE ZAKATLARINIZI ESLEM LİNA’YA VERİN
Özka Lastik çalışanı Salih Akbaş ve Elif Akbaş’ın ikinci çocuğu olan Eslem Lina’nın 20 günlükken SMA Tip 1 Hastası olduğu öğrenildiğinden bu yana aile tüm imkanlarını tedavi için seferber etti. Ancak işçi olan babanın ve ailesinin 1 milyon 820 bin doları bulması imkansız olunca valilik izni ile kampanya başlatıldı. Kızının hastalığını öğrendiğinden bu yana gece vardiyasında çalışan ve gündüz kızının bağış kampanyası için çalışan baba Salih Akbaş, tüm Kocaeli halkının ramazan fitre ve zekatlarını Eslem Lina’ya bağışlamasını istiyor. Nüfusu 2 milyonu aşan Kocaeli halkından sadece 25 bin kişinin 1000 lira bağış yapması halinde gerekli olan yüzde 55 oranındaki kalan paranın toplanacağını belirten aile, kızlarının çok az vakti kaldığını söylüyor.
İŞÇİLERE ÇAĞRI
Lastik-İş Sendikası üyesi olan Salih Akbaş ve Petrol-İş üyesi olan Eslem Lina’nın amcası Ahmet Akbaş’ın DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikalardan da destek talebi var. Sendikalara üye olan işçi arkadaşlarından destek isteyen Akbaş ailesi, tüm işçilerin bir işçi kızı olan Eslem Lina’ya sahip çıkmasını ve yaşatmasını istiyor. Eşlem Lİna’nın babası Salih Akbaş, kızını yaşatmak için işçi sınıfının dayanışmasına ihtiyacı olduğunu belirterek, sendikaların böylesi önemli konularda da duyarlılığını ortaya koymasını istiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Engin Toygar - Sizlerin destek ve bagışları ile eslem lina kazanacak.
Lütfen empati kuralım kayıtsız kalmayıp destek olalım ve ramazan sonu kampanyamızı bitirip çifte bayram yapalım isterse KOCELİ başarır bunu eller birleştikçe yükler hafifler
Ahmet Akbaş - Kocaeli halkı üzerine düşeni yapacaktır her zaman ki gibi . Birlikte başaracağız
Esra Dilâra Burak - Eslem Lina herşey çok güzel olacak ❤️…
Fatma Ulusoy - Eslem lina mıza desteklerinizi bekliyoruz sma degıl Eslem lınamız kazanacak
Biriniz Bin Olsun - Sizin vereceğiniz 5 tl ilacın son damlası olabilir
Ahmet Akbaş - SMA TİP 1 (ÖLÜMCÜL KAS HASTASI) OLAN ESLEM LİNA AKBAŞ BEBEK İÇİN VALİLİK ONAYLI DÜZENLENEN YARDIM KAMPANYASINA DESTEKTE BULUNMAK İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİNDEN İRTİBAT KURABİLİRSİNİZ.
BABASI SALİH AKBAŞ: 05315580943
IBAN: TR 41 0001 0005 5479 2421 2450 06
ALICI :ELİF AKBAŞ
Esra Dilâra Burak - Herkes biraz dursa , biraz düşünse herşey çok güzel olacak . İban bilgilerini sorgulayıp gönül rahatlığı ile bağışınızı yapabilirsiniz . Eslem Lina o uçağa binecek ❤️…
Çifte Bayram - Ramazanda çifte bayram olsun inşallah annesine babasına ve Eslem bebeğe umut olan tüm Kocaeli hayırseverlerine
Eslemlina Gönüllü Abis - Yardımcı Olmak İsteyen Arkadaşlar
TR41 0001 0005 5479 2421 2450 06
Alıcı: Elif Akbaş • Açıklama: Eslem Lina Bu İban Üzerinden Yardımcı Olabilirsiniz Şimdiden Neşenize Bereket Teşekkür Ederiz Allah Razı Olsun ??
Eslem Lina Kazanacak - Az çok demeden bağış yapıyoruz inşallah, rabbim ilacına ve şifasina kavuşmayı nasip etsin
Merve - Çaresi olan bir hastalık yüzünden Eslem Linayı kaybetmek istemiyorum lütfen desteklerinizi esirgemeyin ?
Merve - sma.eslemlina ınstagram adresinden ulaşabilirsiniz ?
Yase_ayaz - Güzeller güzeli Eslem bebek Sana sözümüz söz seni Dubaiye göndermek için hep yanında olacağız .Yardımlarınız için @smaeslemlina instgram sayfasını takip edebilirsiniz.
Ru Muz Mu ? - Habere iban numarasını da ekleseydiniz ya. okuyup yardımcı olmak isteyenler nereden bulacak bu insanları.
Mülayim - Arama motoruna "Eslem Lina SMA hastası yardım" yazarsan daha önce çıkmış haberlerde İBAN numarası dahil önüne gelir.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.