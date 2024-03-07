Jandarmadan aile içi şiddetle mücadeleye karşı 150 bin kişiye eğitim

ŞİDDETSİZ ALANDA 150 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan ‘Şiddetsiz Yaşam Alanı’ projesi uygulanmaya başladı. Proje kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan 258 mahallede yaklaşık 150 bin kişiye eğitim verilecek. Eğitimlerde kadın jandarmalar kadınlara, erkek jandarmalar ise erkeklere köye kahveleri ve kurslarda ‘kadına şiddetle mücadele’, ‘aile içi şiddetle mücadele’ anlatılacak. Şiddetin önüne geçmek ve kadınların şiddete maruz kalmadan önce tehdit altında olduklarını hissettikleri anda kolluk kuvvetlerine başvurmalarını hedefleyen proje kapsamında eğitimlerin ardından, mahallelerde jandarmaya yansıyan şikayetlerin değişimlerine bakılarak projenin başarı oranı ölçülecek.

İLK ŞİDDETSİZ ALAN UZUNTARLA

Kartepe ilçesindeki kırsal Uzuntarla Mahallesi’nde ‘Şiddetsiz Yaşam Alanı’ projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Mahallede yaşayan erkek ve kadınlara yönelik 2 farklı eğitimden oluşan toplantılarda, aile içi şiddetin sadece fiziksel şiddet anlamına gelmediği anlatılarak, şiddet çeşitleri konusunda bilgiler verildi. Eğitimlerin ardından eğitimleri veren komutanlar tarafından mahalle muhtarlığının kapısına ‘Şiddetsiz Yaşam Alanı Uzuntarla Mahallesi’ yazılı afiş asıldı.

İLK EĞİTİM VERİLDİ

Kadınlara Jandarma Astsubay Başçavuş Şenay Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Sosyolog Elin Şehnaz Uysal tarafından Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile Aile İçi Şiddeti Önleme Merkezi’nin(ŞÖNİM) çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Erkeklere yönelik toplantıda ise Uzuntarla Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Burhan Boz tarafından yapılan bilgilendirmede, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dan sadece kadınların faydalanabileceği yönündeki yanlış anlaşılma düzeltilerek, aile içi şiddet çeşitleri ve bu durumun evdeki çocuklarda sebep olduğu olumsuzluklar anlatıldı.

ÇOK MEMNUN OLDUM'

Eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Uzuntarla Mahalle Muhtarı Nimet Karagöz, "Böyle bir program olduğu için çok memnun oldum. İnşallah bayanlarımıza faydalı olur. Erkeklerin de katılımları olduğu için ayrı memnun oldum; bu derecede beklemiyordum. Eğitim çok güzeldi; çok faydalı oldu. Bayanlara, gençlerimize, kızlarımıza çok faydalı olacağını, daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Böyle eğitimlerin şiddetle mücadelede etkin olduğunu belirten Muhtar Karagöz, "Çünkü bırakırsak, elden uzaklaşır; gençlerimiz dağılır. Böyle bir programla onları daha da toparlayacağımıza inanıyoruz; faydalı olacağını da düşünüyoruz" diye konuştu.