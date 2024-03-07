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Ekstrenizi kontrol edin! Kredi kartı kullananlara büyük yük oldu

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Bazı bankalar, otomatik ödemeler için ücret talep etmeye başladı. Ancak müşteriye daha önce belirtilmeyen bu talebin resmi uygulaması mümkün görülmüyor.

Ekstrenizi kontrol edin! Kredi kartı kullananlara büyük yük oldu mask
Ekstrenizi kontrol edin! Kredi kartı kullananlara büyük yük oldu
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Son dönemde özel bankaların, tüketiciye yeni ücret ve komisyonlar çıkarmaya başladığı belirtiliyor. Bankaların, daha önce komisyonsuz otomatik fatura ödeme talimatı teklifiyle sattıkları kredi kartları için müşterilerden birkaç ay sonra ödeme ücreti talep etmeye başladığı şikayetlerinde artış var. Ancak tüketici aleyhine işleyen ve daha önce belirtilmemiş sözleşme şartının uygulaması hükümsüz görülüyor. Ayrıca böyle bir işlemin kanuni altyapıya erişmesi için bir ay önce tüketiciye yazılı bildirim yapılması, tüketicinin de bunu kabul etmesi gerekiyor. Aksi durumda tüketici aldığı kartı ve ödeme talimatlarını bedel ödemeksizin iptal edebiliyor.

Bir süredir bazı özel bankaların, tüketicilerin düzenli ödeme talimatlarını yerine getirirken komisyon/ücret talep etmeye başladığı bildiriliyor. Tüketiciler, hem ‘komisyonsuz otomatik ödeme’ imkanı konusunda, hem de bu teklifle aldıkları kredi kartlarından dolayı pişman oluyor. Bankalar ise bu komisyonsuz ödeme teklifinin promosyon olarak birkaç aylık olduğunu belirterek, sürenin dolduğunu ifade ediyor. Alanının uzman isimleri bankaların ücret talebi ve tüketicilerin bu talep karşısında yapabileceklerini değerlendirdi…

‘MAĞDURİYETLERİNİZİ BİLDİRİN’

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, otomatik fatura ödemesi talimatlarında bankaların ücret talebine yönelik şikayetlerin arttığına dikkat çekti. Ağaoğlu, bu şekilde mağduriyet oluşturulan tüketicilerin CİMER üzerinden Merkez Bankası’na şikayet oluşturabilecekleri gibi; Alo 175 Hattı ile de şikayetlerini iletebileceklerini söyledi. Ağaoğlu, bankaların böyle bir talepte bulunamayacaklarını ise şöyle açıkladı: “Öncelikle Tüketici Kanunu’nun 4. maddesi 2. fıkrasına göre, sözleşme süresi sonuna kadar sözleşme maddeleri değiştirilemez. Ayrıca BDDK tarafından ilgili mevzuatla da olası fiyat/ücret değişikliklerinin 1 ay önce yazılı olarak tüketiciye bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Tüketici bu değişikliği kabul etmezse kartını, bankasını değiştirebilir. Daha önce bu konudaki tüketici banka uyuşmazlıkları sorumluluk ve yetkisi BDDK’da iken Merkez Bankası’na aktarılmıştır. Dikkatli olunmalı.”

‘TÜKETİCİNİN LEHİNE YORUMLANIR’

Tüketicilerin kredi kartı aidatı ödememek adına otomatik ödeme talimatı vermişken şimdi de bu ödemeler için masraflarla karşılaşmalarını değerlendiren Avukat Hanife Emine Kara, “Öncelikle bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir ve bu sözleşme şartı tüketici aleyhine dengesizliğe neden oluyorsa hükümsüzdür” ifadelerini kullandı. Kara, şu bilgileri verdi: “Banka ile müşteri arasında imzalanan sözleşmede tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır. Bu doğrultuda banka ile müşteri arasında akdedilen sözleşmede otomatik ödeme talimatı için sonradan bir masraf alınacağı yazmıyorsa kesinlikle banka masraf kesintisi yapamayacaktır. Bu gibi durumlarla karşılaşan tüketiciler hesap dökümlerini alarak, E-devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalı.”

Kaynak: Milliyet

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07 Mar 2024 - 09:21 - Gündem --- Okunma

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