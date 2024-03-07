10 bin lira ceza yiyebilirsiniz, araç sahipleri son tarihi kontrol edin

Trafiğe çıkan araçlardan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için tüm illerde hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulamasıyla egzoz muayenesi denetimi yapılıyor.
Denetimlerde egzoz muayenesi yaptırmadığı tespit edilen araçlara idari yaptırım uygulanıyor. Bakanlığın uygulamaya geçirdiği EGEDES sistemiyle egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafik akışını aksatmadan tespit ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz.
EGEDES ile trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Evlatlarımızın emaneti ortak evimiz dünyamızı daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.
CEZASI 9 BİN 943 TL
Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege ise denetim etkinliğiyle verimliliğini yükseltmek, ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla EGEDES projesini yürüttüklerini söyledi.
Aracın üstünde yer alan plaka tanıma cihazıyla trafikte sabit veya seyir haldeki araçların plakalarının okunduğunu ve egzoz emisyon ölçümü bulunmayan araçlara idari yaptırım uyguladıklarını belirten Ege, şunları kaydetti:
"2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamanın idari para cezası 9 bin 943 TL. Bakanlığımızca yaptığımız çalışmalar kapsamında son bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü bulunmadan trafikte seyrettiğini tespit ettik."
Vatandaşlara egzoz muayenesinin yapılması konusunda uyarıda bulunan Ege, " Araç sahiplerinden insan sağlığını düşünerek egzoz emisyon ölçümleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamak için ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini de tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Davido - 9.143 YTL ceza çok az az insanların malına mülküne emekli maaşına atadan dededen Kalan mallarına el koyun,
Yazık yazık böyle bir kanun olmaz vatandaşın hatasını tesbit edin adresine uyarı gönderip süre verin süre bitimine kadar e devletten bildirim yapsın eğer vatandaş bu süre içinde hatasını düzeltmez ise O zaman gerekeni yapın devlet vatandaşına böyle davranmak zorundadır.
Vatandaş - FIRINLARI DA UNUTMA EY DENETÇİ...
Kağan - Evlatlarımızın geleceğini böyle mi kurtarıyorsunuz ? Komik çocuklar sizi !
İzmi̇tli̇ - FABRİKALARIDA DENETLEYEBİLİRMİSİNİZ ?
Nasuhbey41 - Onlarda denetleniyor,hem atık hem duman analizi ile
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.