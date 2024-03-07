Antrenör mahalle muhtarlığına aday oldu

Bir kamu kuruluşunda çalışan, Kocaeli Körfezspor Kulübü’nde antrenör ve ayrıca futbol saha komiserliği yapan, İl Tertip Kurulu üyesi olan Ahmet Suğur, muhtarlığa aday oldu. 48 yaşındaki Ahmet Suğur, çocukluğundan bu yana yaşadığı Körfez 42 Evler Mahalle Muhtarlığına aday olurken, mahalle halkından destek istedi. Ahmet Suğur çok sevdiği mahallesinde sorunların çözümü konusunda köprü olmak istediğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi