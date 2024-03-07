Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Sülaleler' organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 'Mahzen-4' operasyonunda, 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'de düzenlenen 'Mahzen-4' operasyonunda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız" dedi.

Kaynak: Milliyet