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Rekor sonrası gram altın için yeni rakam!

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Altın fiyatları peş peşe rekor kırmaya devam ederken, BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş gram altın için beklenen rakamı ve tarihini verdi. Yatırımcılara seslenen Maviş, gram altın için kritik seviyeyi açıkladı.

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BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, artış içerisinde olan dolar ve altın fiyatlarına yatırım yapmak isteyenlere önemli uyarılarda bulundu. BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e anlattı. Maviş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Altındaki sert yükselişin başlıca sebebi bizim Merkez Banka’mızın da diğer merkez bankalarının da altın rezervlerini artırmasıdır. Burada ABD Merkez Bankası faktörünü unutmamak gerekiyor. Ons altındaki yükselişle birlikte içeride gram altın hem dolardan hem ons altından etkilenerek yükselişini sürdürüyor.

Hedef rakamlarımız fazla değişmedi. Kısa vade için 2200 TL ve üzerini görmemiz mümkün olacaktır. Hazine'nin yıllık %2 getirili altına dayalı kira sertifikası ve tahvilleri ihracıyla piyasadan 42 ton civarında altın topladığını da unutmamak lazım. Bunun yanında Merkez Bankası’nın altın karşılığı TL swap işlemi yapması da önemliydi. 01/03/2024 günü yapılan swap işlemiyle 10 ton altın da Merkez Bankası tarafından çekildi.

2200 TL SEVİYESİ NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Kısa vade içerisinde görülecektir net bir tarih vermek zor ama her an görülmesi muhtemeldir. Kısa vadede benim hedefim 2450 TL seviyesidir.

ALTINDA BİR DÜZELTME HAREKETİ BEKLİYOR MUSUNUZ?

Bir düzeltme hareket olabilir mi? Burada Fed’in açıklamaları önemli olacaktır. Mart ayı sonunda Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalarda dikkatle takip edilecektir. Şu anda Fed’in faiz indirme ihtimali ons altın tarafında fiyatlanıyor.

Faiz indirimi konusunda net bir ifade vermekten çekinirse bu altın için pozitif olacaktır.

BORSADA BU SEVİYE SON DERECE KRİTİK!

Borsada ise düzeltme hareketi devam ediyor. Daha önce Milliyet'e yaptığı açıklamalarımda 8730 puan seviyesine işaret etmiştim. Bu seviyelere doğru bir geri çekilmede piyasanın vereceği reaksiyon önemli. Piyasa eğer tepki vermezse geri çekilmelerde 8640 seviyesi diğer hedef değerimiz olacaktır. 8640 seviyesi son derece kritik destek noktasıdır. Çünkü piyasa tepki vermiyorsa farklı konuları gündeme getirmek gerekir. 8730’lardan yukarı yönlü tepki gelirse kısa vadede en azından seçme kadar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.”

Kaynak: Milliyet

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07 Mar 2024 - 09:39 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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