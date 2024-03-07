Alikahya Stadyum Tramvayında ilk kazma vuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Alikahya’daki stada ve bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattı için ilk kazma vuruldu. Proje kapsamında İzmit Alikahya Mahallesi Sultan Murad Caddesi ile Akyazı Sokakta yeni tramvay hattının altyapı çalışması için kazı çalışmalarına başlandı. Yüklenici firma kısa süre önce Yuvam Akarca Konutları Fatma Seher Hanım caddesinde şantiye alanını kurmuş, projede kullanılacak 18 metre uzunluğunda 920 adet tramvay rayı da şantiye alanına getirilmeye başlanmıştı.

3,8 KM UZUNLUKTA YENİ HAT

Toplam uzunluğu 3,8 km olan proje iki etaptan oluşuyor. 1,4 km’ye kadar olan ilk etap için 330 takvim günü, 3,8 km’ye kadar olan 2. etap içinse 270 takvim günü belirlenmiş olup toplam 600 takvim gününde projenin tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında tramvay hat güzergahında enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2 adet trafo binası, karayolu düzenleme ve altyapı imalatları yapılacak.

6 YENİ İSTASYON

Yeni hat otogar depo alanından başlayacak ve en yakın noktadaki Bağımsızlık Caddesinde son bulacak. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hat 6 duraktan oluşacak. Hattın birinci durağı; Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesinin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokağın İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişiminde, altıncı durak Bağımsızlık Caddesinin sonunda olacak

Kaynak: Bülten