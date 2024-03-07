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07 Mar 2024 - 09:52- Gündem G:

Alikahya Stadyum Tramvayında ilk kazma vuruldu

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Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Alikahya’daki Kocaeli Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattı için ilk kazma vuruldu

Alikahya Stadyum Tramvayında ilk kazma vuruldu mask
Alikahya Stadyum Tramvayında ilk kazma vuruldu
Alikahya Stadyum Tramvayında ilk kazma vuruldu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Alikahya’daki stada ve bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattı için ilk kazma vuruldu. Proje kapsamında İzmit Alikahya Mahallesi Sultan Murad Caddesi ile Akyazı Sokakta yeni tramvay hattının altyapı çalışması için kazı çalışmalarına başlandı. Yüklenici firma kısa süre önce Yuvam Akarca Konutları Fatma Seher Hanım caddesinde şantiye alanını kurmuş, projede kullanılacak 18 metre uzunluğunda 920 adet tramvay rayı da şantiye alanına getirilmeye başlanmıştı.

 

Alikahya Stadyum Tramvayında ilk kazma vuruldu

3,8 KM UZUNLUKTA YENİ HAT

Toplam uzunluğu 3,8 km olan proje iki etaptan oluşuyor. 1,4 km’ye kadar olan ilk etap için 330 takvim günü, 3,8 km’ye kadar olan 2. etap içinse 270 takvim günü belirlenmiş olup toplam 600 takvim gününde projenin tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında tramvay hat güzergahında enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2 adet trafo binası, karayolu düzenleme ve altyapı imalatları yapılacak.

 

Alikahya Stadyum Tramvayında ilk kazma vuruldu

6 YENİ İSTASYON

Yeni hat otogar depo alanından başlayacak ve en yakın noktadaki Bağımsızlık Caddesinde son bulacak. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hat 6 duraktan oluşacak. Hattın birinci durağı; Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesinin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokağın İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişiminde, altıncı durak Bağımsızlık Caddesinin sonunda olacak

Kaynak: Bülten

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07 Mar 2024 - 09:52 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Abdullah Ayyildiz - Iki hafta bir nac yapılacak oraya tramway gidecek.

Çınarlı (Cenesuyu) tarafına gitmeyecek.

Kim planlıyor.

Yazık.

Yanıtla . 1Beğen . 4Beğenme 07 Mart 10:34
04

İzmitli - @Abdullah Ayyildiz 03 nolu yoruma cevabı: Tabi Sadece tramvaya maçtan çıkanlar binecek zaten, Alikahyada akarcada vatandaş yaşamıyor hiç dimi, ne güzel akıl var sizde maaşallah.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 07 Mart 11:17
02

Geri Zekalı - o tranvaylar ilk maçdan sonra hurdaya çıkar

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 07 Mart 10:17
01

Emre Ks - 2 yıl 3.8 km tramvay için çok ama çok uzun bir süre, artık çinliler bu sürelerde 40-50 km metro yapıyorlar, biz ise bunun çok daha basit versiyonu için 2 yıl süre veriyoruz.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Mart 10:07
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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