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İkizler Ereğlispor’da

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2.Amatör Küme E Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Karamürsel Ereğlispor Hasan ve Cengiz Furuncu kardeşleri transfer etti

Gökhan Beşiktaş
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İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Yeni sezona yeni bir oluşumla başlayan Ereğlispor’da Teknik Direktör Fatih Şengün ile yollar ayrılmış yerine Ahmet Kuburlu getirilmişti. Kırmızı siyahlılar kadrosunu da iki yeni isimle güçlendirdi. Karamürsel temsilcisi ilimizin tanınmış iki ismi Cengiz ve Hasan Furuncu kardeşlerle anlaşmaya vardı. Grubunda 14 puanla ikinci sırada yer alan Ereğlispor, hafta sonu 18 puanlı lider Dumlupınar ile karşı karşıya gelecek.

# yeni, karamürsel, hafta

07 Mar 2024 - 09:53 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ayhan - Süper ikili.herşeyden önce adam gibi adamlar.başarılar kardeşlerime

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Mart 10:27

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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