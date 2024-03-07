İkizler Ereğlispor’da

İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Yeni sezona yeni bir oluşumla başlayan Ereğlispor’da Teknik Direktör Fatih Şengün ile yollar ayrılmış yerine Ahmet Kuburlu getirilmişti. Kırmızı siyahlılar kadrosunu da iki yeni isimle güçlendirdi. Karamürsel temsilcisi ilimizin tanınmış iki ismi Cengiz ve Hasan Furuncu kardeşlerle anlaşmaya vardı. Grubunda 14 puanla ikinci sırada yer alan Ereğlispor, hafta sonu 18 puanlı lider Dumlupınar ile karşı karşıya gelecek.