İkizler Ereğlispor’da

İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR
Yeni sezona yeni bir oluşumla başlayan Ereğlispor’da Teknik Direktör Fatih Şengün ile yollar ayrılmış yerine Ahmet Kuburlu getirilmişti. Kırmızı siyahlılar kadrosunu da iki yeni isimle güçlendirdi. Karamürsel temsilcisi ilimizin tanınmış iki ismi Cengiz ve Hasan Furuncu kardeşlerle anlaşmaya vardı. Grubunda 14 puanla ikinci sırada yer alan Ereğlispor, hafta sonu 18 puanlı lider Dumlupınar ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ayhan - Süper ikili.herşeyden önce adam gibi adamlar.başarılar kardeşlerime
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.