İlkokul eğitimi öncesinde 4-6 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Kur'an Kursu öğrencileri için yaklaşan Ramazan ayı öncesi anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği program Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öğrencileri yalnız bırakmadığı programa kuran kursu hocaları ve öğrenci velileri yoğun katılım gösterdi. Öğrencilerin Ramazan ayının anlam ve önemini en güzel şekilde yaşadıkları etkinlikte konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Derince’de minik öğrenciler için ramazan şenliği
Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği 4-6 Yaş Ramazan Çocuk Şenlikleri minik öğrenciler ve ailelerinin yoğun ilgisi ile karşılandı
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.