Kartepe’ye prestijli bir cadde daha

Kartepe’nin önemli arterlerinden İzmit Caddesinin üstyapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. 1.100 metre uzunluktaki İzmit Caddesi Rahmiye’den Arslanbey’e ve Balaban’a ulaşımın sağlandığı işlek bir cadde. İzmit Caddesinde asfaltlama, mineral parke yaya kaldırımı ve dekoratif aydınlatma direkleriyle donatan Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’ye prestij bir cadde daha kazandırdı.

CADDE GENİŞLETİLDİ

Genişletme çalışmalarının yapıldığı Kartepe İzmit Caddesinde taş duvar imalatları da yapılarak caddenin her iki tarafında mineral parke yaya kaldırım çalışması tamamlandı. Binder asfalt serimi yapılan caddede, yolun zemine oturması ve uygun iklim koşullarının oluşacağı yaz aylarında son kat aşınma asfalt serimi yapılması planlanıyor. Mineral parke kaldırımları ve dekoratif aydınlatmalarıyla görsel zenginliğe kavuşan İzmit Caddesi, Kartepe’nin gözde caddelerinden birisi oldu.

Kaynak: BÜLTEN