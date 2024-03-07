SEKSENLER dizisinin ünlü oyuncusu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncunun cenaze töreni dün Karacaahmet Camisi’nde düzenlendi. Törende taziyeleri Deprem’in kendisi gibi oyuncu olan eşi Burcu Altın Deprem kabul etti. Cenazeye Merve Dizdar, Şoray Uzun, Alper Saldıran ve Begüm Öner’in de aralarında olduğu ünlü isimler katıldı. Efe Deprem'in cenazesi törenin ardından Ümraniye Kısıklı Namazgah Mezarlığı’nda toprağa verildi. Burcu Altın Deprem, eşinin Fenerbahçe formasını tabutun üzerine koyarken anne Seval Deprem baygınlık geçirdi.

Kaynak: AA