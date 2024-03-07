Yağlı güreş söyleşisi yarın KOÜ’de

Geleneksel yağlı güreşleri söyleşisi yarın gerçekleşecek. Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu’nda yapılacak söyleşi saat 11.00’de başlayacak. Moderatörlüğünü KOÜ Öğretim Üyesi Zeki Kutlu’nun yapacağı söyleşiye konuk olarak TRT Spor yağlı güreş sunucusu Recep Turan. Kırkpınar başpehlivanlık güreşleri baş cazgırı Sabahattin Erdoğan ile güreş antrenörü, Nokta Gazetesi yazarı Şener Sar katılacak. Organizasyonun sorumluluğunu KOÜ Spor Bilimleri öğrencilerinden Denizhan Aydın ile M.Ata Aydın yapıyor. KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. D. Kürşad Sertbaş’ın da takip edeceği söyleşiye öğrencilerin ilgisi bekleniyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.