Çetinkaya eğitimcileri dinledi

TALEP VE İSTEKLERİ DİNLEDİ
AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında hergün farklı kurum ve kuruluşları ziyaret ediyor. Başkan Adayı Çetinkaya, ziyaretleri kapsamında son olarak Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Mesut Çetinkaya okul öğretmenlerinin talep ve isteklerini de dinledi. Eğitim kurumunun bölgede en iyi eğitim veren özel bir okul olduğunu belirten Çetinkaya, okul idaresi ve öğretmenlerini tebrik etti.
EĞİTİMCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, bir sonraki ziyaretinde Necdet Calp İlkokulu tarafından düzenlenen okul aile birliği etkinliğine katıldı. Burada okul müdürü, aile birliği üyeleri ve velilerle görüştü. Okul aile birliği üyeleri ve veliler, Mesut Çetinkaya ile sohbet ederek, çalışmalarında başarı diledi. Gördüğü ilgiden memnun kalan Çetinkaya, “Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışan fedakar öğretmenlerimize ve değerli velilerimize ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.