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Çetinkaya eğitimcileri dinledi

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Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, eğitim kurumlarını ziyaret ederek gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayan eğitimcilere teşekkür edip onların taleplerini dinledi.

Çetinkaya eğitimcileri dinledi mask
Çetinkaya eğitimcileri dinledi
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TALEP VE İSTEKLERİ DİNLEDİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında hergün farklı kurum ve kuruluşları ziyaret ediyor. Başkan Adayı Çetinkaya, ziyaretleri kapsamında son olarak Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Mesut Çetinkaya okul öğretmenlerinin talep ve isteklerini de dinledi. Eğitim kurumunun bölgede en iyi eğitim veren özel bir okul olduğunu belirten Çetinkaya, okul idaresi ve öğretmenlerini tebrik etti.

EĞİTİMCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, bir sonraki ziyaretinde Necdet Calp İlkokulu tarafından düzenlenen okul aile birliği etkinliğine katıldı. Burada okul müdürü, aile birliği üyeleri ve velilerle görüştü. Okul aile birliği üyeleri ve veliler, Mesut Çetinkaya ile sohbet ederek, çalışmalarında başarı diledi. Gördüğü ilgiden memnun kalan Çetinkaya, “Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışan fedakar öğretmenlerimize ve değerli velilerimize ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Bülten

# seçim, başkan, karamürsel, parti, Cumhur İttifakı

07 Mar 2024 - 10:20 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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