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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 8.797,54 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı mask
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,95 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 8.797,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,45 ile ulaştırma olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31 değer kaybıyla 8.744,58 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alındı.

Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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07 Mar 2024 - 10:28 - Ekonomi --- Okunma

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