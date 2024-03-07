İhtiyaç kredisi almak artık daha da zor olacak

Merkez Bankası, ilave sıkılaştırma adımları kapsamında iki günde ikinci kararını uygulamaya soktu. Merkez Bankası'nın alınan karar ile kredi büyümesini yavaşlatmayı hedeflediğini belirtti.

Yeni karara göre kredilerde büyüme sınırını aşan kısım için TL cinsinden zorunluk karşılık 1 yıl süreyle bloke edilecek.

TCMB, dün kredi büyüme sınırlarını düşürmüştü. Bu sınır ticari krediler için yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye, ihtiyaç kredileri için yüzde 3'ten yüzde 2'ye indirildi.

Uzmanlar, yeni kararın dünkü adımı destekler nitelikte olduğunu ve bankaların kurala uymasının sağlanmak istendiğini kaydetti.

Karar ile bankaların aylık büyüme sınırı yüzde 2'yi aştığı takdirde TL cinsinden zorunluk karşılıklarına bloke konulacak. Bankaların ilave likiditeleri Merkez Bankası'nda tutulacak.

Analistlere göre TCMB'nin kararı bankalar için caydırıcı olacak ve kredilerde büyümeyi sınırlayacak. Bu kararlar yüzde 2'nin üzerinde büyüme yaşayan ticari ve tüketici kredilerinde seçici davranılmasına yol açacak.

MEVDUAT FAİZİ DÜŞER Mİ?

Kredi büyümesinde gerileme nedeniyle mevduat faizlerinin düşebileceği belirtildi. Kredi veremeyen bankaların mevduatta daha az rekabete girebileceği ifade edildi.

Kredi büyümesindeki yavaşlamanın mevduat faizi tarafında negatif etkiye yol açabileceğini belirten analistler, Merkez Bankası farklı araçlarla mevduat faizlerinin düşmesini engelleyebileceğini belirtti.

Diğer taraftan mart ayında bilanço kapanma döneminin de mevduat faizlerinde dengeleyici bir unsur olabileceği kaydedildi.

Kaynak: NTV