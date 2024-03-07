Ölmez, “Hemşehrilerime minnettarım”

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, ilçeyi karış karış gezmeye devam ediyor. Hergün farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Erol Ölmez’in son durağı Yusufça Mahallesi oldu. Bölge sakinleri ile çay eşliğinde sohbet edip onların sesine kulak veren Erol Ölmez, “Birlik ve beraberliğimiz ile Kandıramız için tek yürek olmaya geldik. Görüyorum ki Yusufça kararlı, biz de hazırız” dedi.

“KANDIRA İÇİN ÇOK ÇALIŞACACAĞIM”

Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez’in bir sonraki durağı Sarnıçlar Mahallesi oldu. Burada da geniş bir kalabalık tarafından karşılanan Ölmez, gördüğü ilgiden memnun kaldı. Kandıra için çalışmak, emek vermek ve daha iyisi için mücadele etmek istediğini belirten AK Parti Belediye Başkan Adayı Ölmez, “Bizi sevgi ve muhabbetle karşılayarak, hasretle bağrına basan hemşehrilerimize minnettarız” dedi.

Kaynak: Bülten