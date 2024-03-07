Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Tüm zamanların en sıcak şubat ayı yaşandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre geçen ay, dünya genelinde şimdiye kadar kaydedilen "en sıcak şubat" oldu.

Tüm zamanların en sıcak şubat ayı yaşandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde geçen ay ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,54 santigrat derece ölçüldü.

Bu ölçüm, şubat ayı için 1991-2020 yılları ortalamasının 0,81 derece, 2016'da kaydedilen bir önceki en sıcak şubat ayının da 0,12 derece üzerinde oldu.

Böylelikle, son 9 ay şimdiye kadar kaydedilen en sıcak aylar olurken, son 12 aydaki (Mart 2023-Şubat 2024) küresel ortalama sıcaklık ise 1991-2020 ortalamasının 0,68 santigrat derece üzerine çıktı.

Avrupa'da bu yıl yaşanan kış, 1991-2020 ortalamasının 1,44 derece üzerinde seyrederek 2019-2020 kışından sonra kayıtlara geçen en sıcak ikinci kış olarak kayda geçti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, şubat ayının son aylarda kaydedilen rekor sıcaklıklar arasında yerini aldığını belirterek, küresel ısınma önlenemediği takdirde dünya genelinde rekor sıcaklıkların yaşanmaya devam edeceği uyarısı yaptı.

DENİZ YÜZEYİ SICAKLIĞI "ALIŞILMADIK DERECEDE YÜKSEK SEVİYEYE" ULAŞTI

Avrupa'da ise şubat ayında sıcaklıklar, 1991-2020 ortalamasının 3,30 santigrat derece üzerinde seyrederken, Orta ve Doğu Avrupa'da "ortalamanın çok üzerinde" sıcaklıklar yaşandı. 

Kuzey Sibirya, Kuzey Amerika'nın orta ve kuzeybatısı, Güney Amerika'nın büyük bölümü, Afrika'nın tamamı ve Batı Avustralya'da da "ortalamanın üzerinde" sıcaklıklar kaydedildi.

Dünya genelinde yüzey hava sıcaklığı kadar, deniz yüzeyi sıcaklıkları da "alışılmadık derecede yüksek seviyeye" ulaştı.

Şubat ayında 21,06 santigrat derece ölçülen ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı, şimdiye kadar herhangi bir ay için kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Ağustos 2023'te kayıtlara geçen bir önceki rekorda deniz yüzeyi sıcaklığı 20,98 derece ölçülmüştü.

Kaynak: AA

# Avrupa

07 Mar 2024 - 11:00 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.249.455 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAY AŞÇI YARDIMCISI ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere bay AŞÇI YARDIMCISI aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit ahşap ve kereste atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN  alınacaktır. Tel: 0 530 378 54 41

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Tüm zamanların en sıcak şubat ayı yaşandı mask
Tüm zamanların en sıcak şubat ayı yaşandı
Balparmak'a yaklaşık 2,5 milyon liralık rekabet cezası mask
Balparmak'a yaklaşık 2,5 milyon liralık rekabet cezası
Erkekler ve kadınlar farklı Covid-19 semptomları yaşıyor mask
Erkekler ve kadınlar farklı Covid-19 semptomları yaşıyor
SEKSENLER dizisinin ünlü oyuncusu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı mask
SEKSENLER dizisinin ünlü oyuncusu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye’nin konuştuğu kaza… Tatile gider gibi kaçtılar mask
Türkiye’nin konuştuğu kaza… Tatile gider gibi kaçtılar
BOTAŞ'tan dolandırıcılara karşı uyarı mask
BOTAŞ'tan dolandırıcılara karşı uyarı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL