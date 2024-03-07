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07 Mar 2024 - 11:03- Gündem G:

Gelecek Yüzyılda Türkiye’nin rolü Gölcük’te anlatıldı

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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen "Gelecek Yüzyılda Türkiye" konulu panele konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, “Biz daha 4. nesil uçak yapmadan 5. nesil uçağa direk girdik. Buna ‘Devrim’ denir” dedi.

Gelecek Yüzyılda Türkiye’nin rolü Gölcük’te anlatıldı mask
Gelecek Yüzyılda Türkiye’nin rolü Gölcük’te anlatıldı
Gelecek Yüzyılda Türkiye’nin rolü Gölcük’te anlatıldı
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Gölcük Belediyesi, Türkiye’nin son yıllarda savunma ve teknoloji alanında yaptığı atılımların ele alındığı ikinci paneli olan “Gelecek Yüzyılda Türkiye” konulu paneli yoğun katılımla gerçekleştirdi. Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin savunma ve teknoloji alanında geldiği nokta ve hedeflediği çalışmaların ele alındığı panelde Sosyolog, TV Programcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Doç.Dr. Hulki Cevizoğlu ile Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’ın anlatımları yoğun alkış aldı.

Gelecek Yüzyılda Türkiye’nin rolü Gölcük’te anlatıldı

İZLEYİCİLER SALONDA BOŞ YER BIRAKMADI

Programa konuşmacıların yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe temsilcileri, HARB-İŞ sendikası üyeleri, STK’lar ile çok sayıda izleyici katıldı. Başkan Sezer, programın açılış konuşmasında salonu tamamen dolduran izleyicilere teşekkür etti.

Gelecek Yüzyılda Türkiye’nin rolü Gölcük’te anlatıldı

DÜNYADA ADALETİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN TÜRKİYE’NİN ROLÜ BÜYÜK

Türkiye’nin dünyadaki rolünün giderek güçlenmeye devam ettiğini söyleyen Sezer, “Gelecek Yüzyıl’da Türkiye diyoruz ama aslında Türkiye Yüzyılı başladı. Türkiye Yüzyılı’nda inşallah dünyada nizam-ı alem için, kızıl elma için, dünyada adaletin gerçekleşmesi için Türkiye’nin rolünün çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Savunma sanayiinde yapılan yatırımlarla Türkiye’nin bu anlamda daha da güçlü bir konuma geleceğine inanıyoruz” dedi.

5. NESİL UÇAK YAPMAK EMPERYALİZME BAŞKALDIRI

Konuşmasına milli muharip uçak Kaan’dan övgüyle söz ederek başlayan Mete Yarar, “O kadar tuhaf bir yere geldik ki, iki tane zor iş; bir tanesi denizaltı, bir tanesi de uçak. İki tane zor dal. Dünya’nın 5. nesil uçağını yapıyorsunuz ve Dünya’da bunu yapabilen 4. ülke oluyorsunuz. Biz daha 4. nesil uçak yapmadan 5. nesil uçağa direk girdik. Buna ‘Devrim’, buna ‘Emperyalizme başkaldırı’ demezsiniz de ne dersiniz?” diye konuştu.

Gelecek Yüzyılda Türkiye’nin rolü Gölcük’te anlatıldı

120 YILLIK FARKI 13 SENEDE KAPATTIK

Yarar, “Dünya’da 120 yıldan beri uçak uçuruluyor. 120 yıldan beri uçak sektörü var. 120 yılın sonunda siz 2011’den başlayarak kendinizi geliştirerek yaklaşık 13 senede 5. Nesil uçağı yapmışsınız. Siz 110 yıl farkı nasıl kapattınız? Birincisi siyasi iradeyle, ikincisi mühendisler, üçüncüsü toplumun destek vermesi, dördüncüsü bunları yapabilen teknik kapasiteye sahip işçilerimiz. Çok şükür bunların hepsine sahibiz” ifadelerini kullandı. 

ESAS OLAN VATANSEVER OLMAK

Sosyolog ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili olan Hulki Cevizoğlu ise şöyle konuştu: “Yaşadığı ülkenin başarı olmasını istememek bir ruhsal hastalık. Bundan hoşlanmayan; ‘Denizaltı yapmasın, İHA, SİHA, Kaan uçaklarını yapmasın, Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot göndermesin’ diyen bir kesim var. Bir partiden olmak şart değil, esas olan vatansever olmak.”

YARAR VE CEVİZOĞLU İLE BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

İzleyicilerin sorularının cevaplanması ile sona eren programda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, panelistlere teşekkür etti. Program için Başkan Sezer’e teşekkür eden izleyiciler, Mete Yarar ve Hulki Cevizoğlu ile bol bol fotoğraf çektirerek Cevizoğlu’na kitaplarını imzalattılar.

Kaynak: BÜLTEN

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07 Mar 2024 - 11:03 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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