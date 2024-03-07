Sezer’e sanayide büyük ilgi

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, son olarak geçtiğimiz dönem tamamlanan, Gölcük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek, esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretlerde büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Sezer, yeni dönemde yapacağı çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

GELİŞEN VE YENİLENEN KENT GÖLCÜK

Gölcük’ün gelişen ve yenilenen bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Sezer, yeni dönemde de birçok projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Projeler arasında, yeni sosyal yaşam ve konut alanları, parklar ve özellikle de çarşı merkezin yenilenmesini sağlayacak olan kent dönüşüm projeleri olacağını söyledi.

ARADIĞIMIZDA BAŞKANIMIZA ULAŞIYORUZ

Ziyaretinden dolayı Başkan Sezer’e teşekkürlerini ileten sanayi esnafları da, “Biz aradığımız her zaman başkanımıza ulaşıp, taleplerimizi iletebiliyoruz. O da geri dönüp, çözümünü yerine getiriyor. Başkanımızdan çok memnunuz” dediler.