Sezer’e sanayide büyük ilgi

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, son olarak geçtiğimiz dönem tamamlanan, Gölcük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek, esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretlerde büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Sezer, yeni dönemde yapacağı çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.
GELİŞEN VE YENİLENEN KENT GÖLCÜK
Gölcük’ün gelişen ve yenilenen bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Sezer, yeni dönemde de birçok projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Projeler arasında, yeni sosyal yaşam ve konut alanları, parklar ve özellikle de çarşı merkezin yenilenmesini sağlayacak olan kent dönüşüm projeleri olacağını söyledi.
ARADIĞIMIZDA BAŞKANIMIZA ULAŞIYORUZ
Ziyaretinden dolayı Başkan Sezer’e teşekkürlerini ileten sanayi esnafları da, “Biz aradığımız her zaman başkanımıza ulaşıp, taleplerimizi iletebiliyoruz. O da geri dönüp, çözümünü yerine getiriyor. Başkanımızdan çok memnunuz” dediler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.