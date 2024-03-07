Erkekler ve kadınlar farklı Covid-19 semptomları yaşıyor

Araştırmaya göre, erkekler ve kadınlar corona virüse yakalandıklarında farklı semptomlar gösteriyor.

Sonuçlar, erkeklerin corona virüse yakalandıklarında ateşinin yükseldiğini, kalp ritminin arttığını ve nefes alışlarının sıklaştığını gösterdi.

Araştırmacılar bu semptomların neden gerçekleştiğinden tam olarak emin değil ancak bunun erkek covid hastalarına kıyasla kadınlarda daha güçlü beyaz kan hücreleri bulunmasından kaynaklanabileceğini öne sürdüler.

Araştırmacılar ayrıca covid enfeksiyonu sırasında erkeklerde kalp ritminin kadınlara kıyasla arttığı gözlemledi.

Kalp atış hızında değişkenlik, vücudunuzun değişikliklere iyi uyum sağlamadığını gösterdiği için mevcut veya gelecekteki sağlık sorunlarının bir işareti olabilir.

COVID-19 ERKEKLERİ DAHA ÇOK ÖLDÜRDÜ

Pandemi sırasında erkeklerin kadınlara kıyasla covid kaynaklı daha fazla hastaneye kaldırıldığı ve daha çok erkeğin öldüğü ortaya çıktı.

Ayrı bir araştırma, kadınların hastalığın akut evresinden birkaç ay sonra nefes almada zorluk ve yorgunluk gibi kalıcı semptomları daha sık yaşadığını gösterdi.

Çalışma yaş, hipertansiyon, alkol ve uyuşturucu kullanımı açısından kontrol edilmiş olsa da, kadın katılımcılar arasında adet döngüsü boyunca sonuçları etkileyebilecek hormonal değişiklikleri açıklayamadı.

Kaynak: NTV