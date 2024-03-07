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07 Mar 2024 - 11:08- Siyaset G:

Kullar, Özlü’yü bağrına bastı

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AK Parti ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, Kullar’da büyük sevgiyle karşılandı. Başkan Büyükakın’ın da destek verdiği ziyarette vatandaşlar Özlü’yü bağrına bastı.

Kullar, Özlü’yü bağrına bastı mask
Kullar, Özlü’yü bağrına bastı
Kullar, Özlü’yü bağrına bastı
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BÜYÜKAKIN DA DESTEK VERDİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, 3 Mart Pazar günü seçim beyannamesini büyük bir kalabalık eşliğinde açıkladı. Projelerini Başiskeleli vatandaşlarla paylaşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, yeni dönem için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Her gittiği bölgede büyük ilgiyle karşılanan AK Parti Belediye Başkan Adayı Özlü, önceki gün de Kullar’a gitti, vatandaşlarla bir araya geldi. Yasin Özlü’ye, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Kullar, Özlü’yü bağrına bastı

“BAŞARI ÇITASINI YÜKSELTECEĞİZ”

Kullar’da karşılaştığı ilgiden memnun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Yasin Özlü, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte, Türkiye Yüzyılı şehirleri vizyonumuzla şehrimizi ve kentimizi geleceğe en iyi en iyi şekilde hazırlama konusunda hazırız, kararlıyız. Siz hemşehrilerimizin hayatlarına değer katacak eserler ve hizmetlerimizi, güçlü birlikteliğimiz sayesinde hayata geçireceğiz. Allah’ın izni, sizlerin de desteğiyle başarı çıtamızı daha da yukarı taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Kullar, Özlü’yü bağrına bastı

“BEN DEĞİL BİZ DİYEREK ÇALIŞACAĞIZ”

Kullar’da olmaktan ve Kullar halkıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren AK Parti ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ise, “Kullar’ın güzel insanları, bu yoğun ilginizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Her ziyaretimizde olduğu gibi yine mutlu ve daha çok çalışmak için motive olduk. Şehrimize olan sevdamız seçimden seçime değil. Her zaman sahadayız, çalışıyoruz. Başiskele için de yeni dönemde çok güzel eserler ortaya koyacağız. ‘Ben değil biz’ diyerek Başiskele’yi yeni yatırımlarla buluşturacağız” dedi.

Kullar, Özlü’yü bağrına bastı

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07 Mar 2024 - 11:08 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

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