Müteahhitler Birliği Başkanı Keleş: 100 bin konutumuz depremde risk altında

4’ÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL

Kocaeli Müteahhitler Birliği 4. Olağan Genel Kurulu KOTO Meclis salonunda gerçekleştirildi. 120 üyenin oy kullanma hakkı olduğu genel kurulda 13 yönetici, 3 denetim ve 3 disiplin kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Oğuzhan Keleş’in tek aday olarak girdiği genel kurula kent protokolü de büyük ilgi gösterdi. Genel Kurula AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, CHP Milletvekili Mühip Kanko, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, Büyükşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, belediye başkanları, adaylar ve çok sayıda davetli katıldı.

ARA ELEMAN SIKINTISI VAR

Genel Kurul, Divan Başkanlığına Müteahhitler Birliği kuruculuğunu yapan Metin Alan’ın seçilmesi ile başladı. Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Türkiye’de son 30 yılda 130 bin insanın depremde hayatını kaybettiğini belirterek, kentsel dönüşüme dikkat çekti. İnşaat sektörünün bu dönüşüm için ne kadar önem taşıdığının ortada olduğunu belirten Keleş, “Sektörün en büyük sorunu ara eleman bulma sıkıntısıdır. Önümüzdeki dönemde Kocaeli ve Türkiye’deki dönüşüm için bu çok önemlidir. Tekrar insanların ev alabilmesi için enflasyondaki yükselişin durdurulması, kredilerde esnekliklerin getirilmesi getiriyor.

TEK SUÇLU BİZ DEĞİLİZ

Deprem ve doğal afetlerde yıkılan evlerde tek sorumlu müteahhitler gösteriliyor. Ama yıkılan evlerin nasıl yapıldığını, hangi yönetmeliklere uygun yapıldığına bakmak lazım. Son deprem bize yıkılan yapıların yüzde 99’nun 2000 yılından önce yapıldığını gösterdi. Bizim önceliğimiz Kocaeli şehrinde kentsel dönüşümü hızlandırmak. Şehrimizi depreme hazırlama konusunda sadece istemek olmaz, sivil toplum kuruluşlarının, odaların ellerini taşın altına koyması gerekir. Deprem kapımızı çalmadan deprem öncesi hazırlıklara katkı verelim. 100 bin konutumuz depremde risk altında.

SEFERBERLİK BAŞLATALIM

Rezerv alanda ve yerinde dönüşüm ile şehir merkezlerini yeniden planlamalıyız. Yarısı bizden kampanyası Kocaeli’yi de kapsamalı. Depremin siyaset üstü bir bakış açısı ile şehrimizdeki tüm siyasi partilerin bir araya gelerek Yarısı Bizden Kampanyası için çalışmasını istiyoruz. Yerel belediyelerin rezerv alanlar oluşturularak, yeni imkanlar sağlayarak dönüşümü başlatması gerekiyor. Vatandaşın kentsel dönüşüme pozitif yaklaşımı sağlanmalı. Müteahhitler olarak bilgi birikimlerimizi bir araya getirerek çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki 5 yılda bizler kentsel dönüşüm seferberliği başlatmalıyız. Valimiz, Büyükşehir Belediye başkanımızın öncülüğünde kentsel dönüşüm platformu oluşturalım ve kentsel dönüşümü başlatalım.

MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ'NİN YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Mevcut Başkan Oğuzhan Keleş’in tek aday olarak girdiği genel kurula kent protokolü de büyük ilgi gösterdi. Genel kurulda misafirlerin konuşmasının ardından yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ibraz edildi ve seçim tamamlandı.

YÖNETİM KURULU ASİL

Oğuzhan Keleş

Abdullah Üstübi

Cem Karaduman

Cengizhan Cin

Emre Çakar

Fatih Altay

Ferhat Ergün

İlhan Akkurt

İsmail Kova

Mert Pekdemir

Nurali Paşaoğlu

Ulaş Erenkaya

Yakup Kadri Ekşi

DENETİM KURULU ASİL

Mikail Kayacı

Cumali Yalçınkaya

Selim Aşar

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ASİL

Tahir Metin Alan

Zekai İren

Faruk Mamik

Recep Öztürk

Mehmet Olhan

Muhammet Cihat Demirtaş

Kadir Zortaş

Muammer Çelik

Abdurrahman Çuhadar

Oğuz Şerefalioğlu

Hasan Tahsin Karaosmanoğlu