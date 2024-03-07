Müteahhitler Birliği Başkanı Keleş: 100 bin konutumuz depremde risk altında

4’ÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL
Kocaeli Müteahhitler Birliği 4. Olağan Genel Kurulu KOTO Meclis salonunda gerçekleştirildi. 120 üyenin oy kullanma hakkı olduğu genel kurulda 13 yönetici, 3 denetim ve 3 disiplin kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Oğuzhan Keleş’in tek aday olarak girdiği genel kurula kent protokolü de büyük ilgi gösterdi. Genel Kurula AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, CHP Milletvekili Mühip Kanko, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, Büyükşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, belediye başkanları, adaylar ve çok sayıda davetli katıldı.
ARA ELEMAN SIKINTISI VAR
Genel Kurul, Divan Başkanlığına Müteahhitler Birliği kuruculuğunu yapan Metin Alan’ın seçilmesi ile başladı. Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Türkiye’de son 30 yılda 130 bin insanın depremde hayatını kaybettiğini belirterek, kentsel dönüşüme dikkat çekti. İnşaat sektörünün bu dönüşüm için ne kadar önem taşıdığının ortada olduğunu belirten Keleş, “Sektörün en büyük sorunu ara eleman bulma sıkıntısıdır. Önümüzdeki dönemde Kocaeli ve Türkiye’deki dönüşüm için bu çok önemlidir. Tekrar insanların ev alabilmesi için enflasyondaki yükselişin durdurulması, kredilerde esnekliklerin getirilmesi getiriyor.
TEK SUÇLU BİZ DEĞİLİZ
Deprem ve doğal afetlerde yıkılan evlerde tek sorumlu müteahhitler gösteriliyor. Ama yıkılan evlerin nasıl yapıldığını, hangi yönetmeliklere uygun yapıldığına bakmak lazım. Son deprem bize yıkılan yapıların yüzde 99’nun 2000 yılından önce yapıldığını gösterdi. Bizim önceliğimiz Kocaeli şehrinde kentsel dönüşümü hızlandırmak. Şehrimizi depreme hazırlama konusunda sadece istemek olmaz, sivil toplum kuruluşlarının, odaların ellerini taşın altına koyması gerekir. Deprem kapımızı çalmadan deprem öncesi hazırlıklara katkı verelim. 100 bin konutumuz depremde risk altında.
SEFERBERLİK BAŞLATALIM
Rezerv alanda ve yerinde dönüşüm ile şehir merkezlerini yeniden planlamalıyız. Yarısı bizden kampanyası Kocaeli’yi de kapsamalı. Depremin siyaset üstü bir bakış açısı ile şehrimizdeki tüm siyasi partilerin bir araya gelerek Yarısı Bizden Kampanyası için çalışmasını istiyoruz. Yerel belediyelerin rezerv alanlar oluşturularak, yeni imkanlar sağlayarak dönüşümü başlatması gerekiyor. Vatandaşın kentsel dönüşüme pozitif yaklaşımı sağlanmalı. Müteahhitler olarak bilgi birikimlerimizi bir araya getirerek çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki 5 yılda bizler kentsel dönüşüm seferberliği başlatmalıyız. Valimiz, Büyükşehir Belediye başkanımızın öncülüğünde kentsel dönüşüm platformu oluşturalım ve kentsel dönüşümü başlatalım.
MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ'NİN YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU
Mevcut Başkan Oğuzhan Keleş’in tek aday olarak girdiği genel kurula kent protokolü de büyük ilgi gösterdi. Genel kurulda misafirlerin konuşmasının ardından yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ibraz edildi ve seçim tamamlandı.
YÖNETİM KURULU ASİL
Oğuzhan Keleş
Abdullah Üstübi
Cem Karaduman
Cengizhan Cin
Emre Çakar
Fatih Altay
Ferhat Ergün
İlhan Akkurt
İsmail Kova
Mert Pekdemir
Nurali Paşaoğlu
Ulaş Erenkaya
Yakup Kadri Ekşi
DENETİM KURULU ASİL
Mikail Kayacı
Cumali Yalçınkaya
Selim Aşar
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ASİL
Tahir Metin Alan
Zekai İren
Faruk Mamik
Recep Öztürk
Mehmet Olhan
Muhammet Cihat Demirtaş
Kadir Zortaş
Muammer Çelik
Abdurrahman Çuhadar
Oğuz Şerefalioğlu
Hasan Tahsin Karaosmanoğlu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.