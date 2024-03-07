Taburcu olması beklenen ünlü oyuncu üçüncü kez ameliyata alındı

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

İki kez ameliyat edilen oyuncunun tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

YENİ GELİŞME

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta oyuncunun bu hafta taburcu olması bekleniyordu. Ancak baş ağrıları artan Tanrıöğen’in yapılan kontrollerde yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

Tanrıöğen'in dün yeniden bıçak altına yattığı, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Settar Tanrıöğen’in hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti'ne geri dönmemişti.

YERİNİ TAYLAN ALDI

Oyuncunun geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıkmış ve Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karekterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklanmıştı.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA

Abdullah Bey karakterine ilişkin dizinin yapımcısı Faruk Turgut geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında açıklama yapmıştı.

Turgut "Son 5 bölüm Apo’suz senaryo yazmak çok zordu. Zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Yeni Apo’muzla senaryo eski ritmine dönecek. Hoş geldin Ahmet Mümtaz Taylan..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV