Lokantacılar zam yaptı

Gıda fiyatlarında süren fiyat artışları, 2024 yılıyla gelen vergi zamları, kira fiyatlarındaki artış, yeni yıl asgari ücretinin belirlenmesi ve son dönemde et fiyatlarına gelen zamların ardından lokantacılar yeni tarife belirledi. Kocaeli Aşçı, Kebapçı, Köfteci ve Lokantacılar Esnaf Odası tarafından hazırlanan tarife Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu’na sunuldu ve yönetim tarafından onaylandı. Tarifedeki fiyatlar uygulanabilecek en yüksek fiyatlar olarak açıklandı. Esnafın yeni fiyatlarla hemen satışa başlaması beklenmezken önceki fiyatlarla yeni fiyatlar arasındaki değerlerle satış yapması ve piyasaya koşullarına göre zaman içerisinde tarifedeki en yüksek fiyatlarla iş yapması bekleniyor.

ÇORBA VE YEMEKLERE ZAM

Yeni tarifede çorba fiyatlarına 30, işkembeye 45, paçaya 40, sebze yemekleri 40, zeytinyağlı taze fasulye 30, dolma çeşitleri 40, kurufasulye ve nohut 40, soslu makarna 30, peynirli makarna 20, hamurlu tatlılara 30, salata çeşitlerine 30, kompostoya ise 25 TL zam geldi.

KUZU PİRZOLADA TAVAN FİYAT YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI

Etli yemeklerde ise yer yer önceki fiyatların iki katından daha fazla fiyatlar söz konusu. Biftek önceki tarifede 250 TL tavan fiyata sahipken bu tarifede ise 500 TL’lik tavan fiyata sahip. Kuzu pirzola ise önceki fiyat tarifesinde 230 TL’lik tavan fiyata sahipti yeni tarifedeki tavan fiyatı 500 TL olarak belirlendi, yüzde 100’ün üzerinde bir artış söz konusu. Bonfile, Adana ve Urfa kebaplarında da yüzde 100’e yakın artışlar yeni tarife dikkat çekiyor.

BİZ DE BUNU YAPMAKTAN MEMNUN DEĞİLİZ

Kocaeli Aşçı, Kebapçı, Köfteci ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Haftacı, yeni tarife ile ilgili şunları söyledi:

“Et fiyatları arttı, artmaya da devam ediyor. 6 ay önceki tarifemizde et fiyatını 500 TL olarak öngörmüş ve hazırlamıştık, bugün o fiyatı karşımızda. Her gün tarife yapamayız, etin kilosu 500 TL’yi geçince yeni tarife yapmak zorunda kaldık. Et fiyatı 3 ay içerisinde 600 TL’yi geçecek gibi duruyor. Etsiz yemeklerde de artış var çünkü salçası, tuzu, yağı var. Taze fasulyede zeytinyağı kullanıyoruz, fiyatı yükseldi. Esnaf da durumdan memnun değil, vatandaş bize kızmasın. Esnaf kirasını, faturasını çıkaramaz hale geliyor. Samimi olarak söylüyorum gerçekten biz de bunu yapmaktan memnun değiliz”