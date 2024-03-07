Lokantacılar zam yaptı

Gıda fiyatlarında süren fiyat artışları, 2024 yılıyla gelen vergi zamları, kira fiyatlarındaki artış, yeni yıl asgari ücretinin belirlenmesi ve son dönemde et fiyatlarına gelen zamların ardından lokantacılar yeni tarife belirledi. Kocaeli Aşçı, Kebapçı, Köfteci ve Lokantacılar Esnaf Odası tarafından hazırlanan tarife Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu’na sunuldu ve yönetim tarafından onaylandı. Tarifedeki fiyatlar uygulanabilecek en yüksek fiyatlar olarak açıklandı. Esnafın yeni fiyatlarla hemen satışa başlaması beklenmezken önceki fiyatlarla yeni fiyatlar arasındaki değerlerle satış yapması ve piyasaya koşullarına göre zaman içerisinde tarifedeki en yüksek fiyatlarla iş yapması bekleniyor.
ÇORBA VE YEMEKLERE ZAM
Yeni tarifede çorba fiyatlarına 30, işkembeye 45, paçaya 40, sebze yemekleri 40, zeytinyağlı taze fasulye 30, dolma çeşitleri 40, kurufasulye ve nohut 40, soslu makarna 30, peynirli makarna 20, hamurlu tatlılara 30, salata çeşitlerine 30, kompostoya ise 25 TL zam geldi.
KUZU PİRZOLADA TAVAN FİYAT YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI
Etli yemeklerde ise yer yer önceki fiyatların iki katından daha fazla fiyatlar söz konusu. Biftek önceki tarifede 250 TL tavan fiyata sahipken bu tarifede ise 500 TL’lik tavan fiyata sahip. Kuzu pirzola ise önceki fiyat tarifesinde 230 TL’lik tavan fiyata sahipti yeni tarifedeki tavan fiyatı 500 TL olarak belirlendi, yüzde 100’ün üzerinde bir artış söz konusu. Bonfile, Adana ve Urfa kebaplarında da yüzde 100’e yakın artışlar yeni tarife dikkat çekiyor.
BİZ DE BUNU YAPMAKTAN MEMNUN DEĞİLİZ
Kocaeli Aşçı, Kebapçı, Köfteci ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Haftacı, yeni tarife ile ilgili şunları söyledi:
“Et fiyatları arttı, artmaya da devam ediyor. 6 ay önceki tarifemizde et fiyatını 500 TL olarak öngörmüş ve hazırlamıştık, bugün o fiyatı karşımızda. Her gün tarife yapamayız, etin kilosu 500 TL’yi geçince yeni tarife yapmak zorunda kaldık. Et fiyatı 3 ay içerisinde 600 TL’yi geçecek gibi duruyor. Etsiz yemeklerde de artış var çünkü salçası, tuzu, yağı var. Taze fasulyede zeytinyağı kullanıyoruz, fiyatı yükseldi. Esnaf da durumdan memnun değil, vatandaş bize kızmasın. Esnaf kirasını, faturasını çıkaramaz hale geliyor. Samimi olarak söylüyorum gerçekten biz de bunu yapmaktan memnun değiliz”
ÜRÜN ADI
ÖNCEKİ FİYATI (TL)
YENİ FİYATI (TL)
Çorbalar
40
70
İşkembe-paça
75 - 100
120 -140
Tas kebabı
180
250
Kavurma
180
230
Sac kavurma
180
230
Kuzu haşlama
200
250
Kuzu tandır
220
300
Güveç etli
160
200
Dana rosto
180
260
İzmir köfte
140
200
Fırın köfte
140
200
Dalyan köfte
140
200
Hünkârbeğendi
180
230
Elbasan
200
250
Kadınbudu köfte
130
200
Orman kebabı
110
180
Etli mantar sote
150
180
Et sote
160
200
Biftek
250
500
Bonfile
270
550
Karnıyarık
120
180
Patlıcan musakka
120
180
Kıymalı yumurta
120
180
Adana-Urfa Kebabı porsiyon
160
300
Kebap dürüm (Adana-Urfa)
100-100
150-150
Arnavut ciğeri
150
250
Kuzu pirzola
230
500
Cağ kebabı
100
160
Sebze yemekleri
80
120
Taze fasulye
90
120
Dolmalar
90
130
Pilav
40
70
Kuru fasulye ve nohut
60
100
Makarna (peynirli-soslu)
50 - 50
70 - 80
Salata (çoban-mevsim)
40
70
Hamurlu tatlılar
50
80
Sütlü tatlılar
45
80
Komposto
35
60
Döner
180
300
İskender
200
350
Izgara köfte
150
250
Karışık ızgara
230
450
Tavuk döner
110
160
Tavuk şiş
110
180
Lahmacun
50
90
Kokoreç (Ekmek arası-porsiyon)
100 - 180
180 - 270
Kıymalı pide
130
200
Kuşbaşılı pide
150
250
Karışık pide
150
300
Çiğköfte
35
35
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(28 )
Körfezli - bim emin döner 300 gr 100 tl misss
Deri̇nce'li̇m - Ayda 1 ailemi yemeğe götürüyordum onuda zehir ettiler, yapın laaann 1000 tl'ye çorba satın,zaten ortalık yangın yeri ateşe bi benzinde siz dökün
Gi̇tmeyi̇n - gülümsede 40 TL ,gitmeyin bakalım kime yedirecekler bu fiyattan yemekleri
Emekçi̇ - ÇALIŞNALAR EVDEN GÖTÜRECEK YEMEĞİ.
DIŞARI VERECEĞİ PARA CEBİNDE KALIR. ORTALALAMA AYLIK 5.000 TL YEMEK PARASI İLE EVİN MUTFAK MASRAFINI KARŞILAR. SİZDE BU FİYATLAR İLE ÇOK ZOR MÜŞTERİ BULURSUNUZ.
Reco - fazla yemek hastalık getirir.az az
5441 - Elhamdülillah müslümaniz derler şimdi...
Emekli Vatandaş Rıza - Evlerine et alamayan insanlar lokantada 150 tl ye et yiyebileceğiniz düşünüyor iseniz gidin kasaptan 150 tl ye ef alın atın mangala lezzetle yiyin.
İzmit - Çorba az olmuş 150 yazın çorbaya
Kebap - Gayet güzel afiyet olsun bil bol yiyelim.
Ahmet - yemeyin arkadaşlar bu basit,evde hazırlayın öğlen sandviç tarzı,akşam istediğinizi yiyin evinizde
Ab, - İzmit belediyesi 40 lira 3 çeşit mükemmel yemekler aşçılarımızın ellerine sağlık.
Metin Izmitli - Suyundan da koy dayııııııı
Yahya Kaptan - BU RAKAMALARA DIŞARIDA ZATEN YENİLEMEZ, KİMSENİN KESESİ BUNU KARŞILAYAMAZ...
MECBURİYET VARSA:
LOKANTALARI BIRAK, KENDİ İŞİNİ KENDİN ÇÖZ...
Mehmet - 1kilo mercimek 30 lira bundan enaz. 20 kase çıkar bir kase çorba 70 lira olursa 1400 lira toplanır neden bahsediyon abicim sen milletin aklıyla alaymı ediyorsunuz.
Vatandaş - BU FİYATLARDA 100/100 KAR VAR ÇORBADA DAHA FAZLA HATTA NEYİ ANLATIYORSUN HALKIDA O KADAR SAF YERİNE KOYMAYIN HER ŞEYİ BİLİYORUZ
Ayarsız Vatandaş - Siz HESAP YAPMAYI BİLMİYORSUNUZ,BU FİYATLAR İLE KAR ORANI YÜZDE OTUZU GEÇMEZ
Vatandaş - Tek kelime yemeyin gidin evinizde yiyin onlarda dükkanlarını kapatsın zaten olacağı sonunda o
izmitli - Bu işin çivisi çıktı
Kemal - oha
Gayserili - Kayseri çarşı merkezde dün yedim. Çorba kuzu pirzola salata pilav tatlı 5 çeşit 150 l
Çorba izmir köfte. salata. Pilav tatlı 5 çeşit 120tl
Çorba dana haşlama salata pilav tatlı 5 çeşit 120tl
Çorba tas kebabı salata pilav tatlı 120 tl 5 çeşit
Çorba tavuk çeşidi pilav salata tatlı 110 tl. 5 çeşit
Çorba iskender salata pilav tatlı 150 tl 5 çeşit .not yoğurt 5 çeşitten biri ile değiştirilir.
Bim şok a101de 210 gr ekmek 5 tl
Ulaşım 80dk içinde 3 basım hakkı var 11.5 tl cevizli baklava 150 tl 200 tl arası fıstıklı baklava 300 tl 400tl arası kayserideki fiyatlar kocaeliyi 2 yıl geriden takip eder her zaman
İzmitli - Selaamm sizde hergun kahvaltida yada pastirmali yemeklermi yiyorsunuz da tepki veriyorsunuz adam dogru demis kocaeli cogu illere gore pahali sanayi kenti diye gerci fabrikalarda iscilerini devlet memurlarından daha dusuk maaşlarla calistiriyolar
Gayserili - Şahin Başyazıcı isimlere takılma kocaelinin önü marmara arkası karadeniz buraya 400 km uzaktan Hamsi İstavrit geliyor 6 aydır 50 tl idi kilosu yeni 75 tl oldu sen 6 aydır belkide 150 tl den yiyorsun . Buraya nakliye pahallı olmasına rağmen ucuz . Mandalin portakal izmirden geliyor 10 tl kocaelide 20 tl belki aynı mandalin portakal
Emekli - Kayserinin en meşhur eti ve sucugu hangisi? burda masal anlatma...
Mahmut Abii.. - peki öorbada et yok,salatada..onlara niye zam yapıldı...fırsattan istifade tabi değilmi..yazıkk yazıkk...
Vatandaş - YA BİR MERCİMEK ÇORBASI 70 TL OLURMU BUNUN MALİYETİ NE KADAR BU KADARDA DEĞİL YANİ PES NEREYE BÖYLE ZAM ZAM ZAM VATANDAŞA YAZIK BÖYLE GİDERSE BU FİYATLARA NE İNSANLAR YEMEK YİYEBİLİR NEDE LOKANTA İŞ YAPABİLİR.3 TABAK YEMEK 100 TL VEREN NASIL AYAKTA DURUYOR 4 SENEDİR ÇALIŞIYOR.
Ender - Yine lokanta haberi, yine Numan abinin resmi. Lokantacılar odası başkanı Numan abi olsun.
Nicomedia - Oooooohhh, suyundan da köy :)
Emekli - Buyuksehir neden halki dusunup uygun fiyata yemek vermiyor
Körfezli Savaşçı - İZMİR. İBB VE İZMİT Belediyeleri uygun yemek verebiliyor
İzmitliyy - Yemeyin abi oturun evinizden çıkmayın :))
Behçet Boy - Hele Bi sorun lokantacilarin başına bu fiyatlara uyan esnaf varmi ,lanet ilçe derincede ,lanet semtinde kıymalı yarım ekmek iki döner 2 ayran 230 TL, işkembe çorbası 120 TL,
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.