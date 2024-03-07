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07 Mar 2024 - 11:58- Gündem G:

Lokantacılar zam yaptı

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Son dönemde artan girdi maliyetleri ve hem beyaz hem de kırmızı ete gelen üst üste zamların ardından lokantacılar da tarifelerini yenilemek zorunda kaldı. Yeni tarifede etli yemeklerin fiyatları dikkat çekti. 

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Lokantacılar zam yaptı mask
Lokantacılar zam yaptı
Lokantacılar zam yaptı
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Gıda fiyatlarında süren fiyat artışları, 2024 yılıyla gelen vergi zamları, kira fiyatlarındaki artış, yeni yıl asgari ücretinin belirlenmesi ve son dönemde et fiyatlarına gelen zamların ardından lokantacılar yeni tarife belirledi. Kocaeli Aşçı, Kebapçı, Köfteci ve Lokantacılar Esnaf Odası tarafından hazırlanan tarife Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu’na sunuldu ve yönetim tarafından onaylandı. Tarifedeki fiyatlar uygulanabilecek en yüksek fiyatlar olarak açıklandı. Esnafın yeni fiyatlarla hemen satışa başlaması beklenmezken önceki fiyatlarla yeni fiyatlar arasındaki değerlerle satış yapması ve piyasaya koşullarına göre zaman içerisinde tarifedeki en yüksek fiyatlarla iş yapması bekleniyor.

Lokantacılar zam yaptı

ÇORBA VE YEMEKLERE ZAM

Yeni tarifede çorba fiyatlarına 30, işkembeye 45, paçaya 40, sebze yemekleri 40, zeytinyağlı taze fasulye 30, dolma çeşitleri 40, kurufasulye ve nohut 40, soslu makarna 30, peynirli makarna 20, hamurlu tatlılara 30, salata çeşitlerine 30, kompostoya ise 25 TL zam geldi.

KUZU PİRZOLADA TAVAN FİYAT YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI

Etli yemeklerde ise yer yer önceki fiyatların iki katından daha fazla fiyatlar söz konusu. Biftek önceki tarifede 250 TL tavan fiyata sahipken bu tarifede ise 500 TL’lik tavan fiyata sahip. Kuzu pirzola ise önceki fiyat tarifesinde 230 TL’lik tavan fiyata sahipti yeni tarifedeki tavan fiyatı 500 TL olarak belirlendi, yüzde 100’ün üzerinde bir artış söz konusu. Bonfile, Adana ve Urfa kebaplarında da yüzde 100’e yakın artışlar yeni tarife dikkat çekiyor.

Lokantacılar zam yaptı

 

BİZ DE BUNU YAPMAKTAN MEMNUN DEĞİLİZ

Kocaeli Aşçı, Kebapçı, Köfteci ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Haftacı, yeni tarife ile ilgili şunları söyledi:

“Et fiyatları arttı, artmaya da devam ediyor. 6 ay önceki tarifemizde et fiyatını 500 TL olarak öngörmüş ve hazırlamıştık, bugün o fiyatı karşımızda. Her gün tarife yapamayız, etin kilosu 500 TL’yi geçince yeni tarife yapmak zorunda kaldık. Et fiyatı 3 ay içerisinde 600 TL’yi geçecek gibi duruyor. Etsiz yemeklerde de artış var çünkü salçası, tuzu, yağı var. Taze fasulyede zeytinyağı kullanıyoruz, fiyatı yükseldi. Esnaf da durumdan memnun değil, vatandaş bize kızmasın. Esnaf kirasını, faturasını çıkaramaz hale geliyor. Samimi olarak söylüyorum gerçekten biz de bunu yapmaktan memnun değiliz”

ÜRÜN ADI

ÖNCEKİ FİYATI (TL)

YENİ FİYATI (TL)

Çorbalar

40

70

İşkembe-paça

75 - 100

120 -140

Tas kebabı

180

250

Kavurma

180

230

Sac kavurma

180

230

Kuzu haşlama

200

250

Kuzu tandır

220

300

Güveç etli

160

200

Dana rosto

180

260

İzmir köfte

140

200

Fırın köfte

140

200

Dalyan köfte

140

200

Hünkârbeğendi

180

230

Elbasan

200

250

Kadınbudu köfte

130

200

Orman kebabı

110

180

Etli mantar sote

150

180

Et sote

160

200

Biftek

250

500

Bonfile

270

550

Karnıyarık

120

180

Patlıcan musakka

120

180

Kıymalı yumurta

120

180

Adana-Urfa Kebabı porsiyon

160

300

Kebap dürüm (Adana-Urfa)

100-100

150-150

Arnavut ciğeri

150

250

Kuzu pirzola

230

500

Cağ kebabı

100

160

Sebze yemekleri

80

120

Taze fasulye

90

120

Dolmalar

90

130

Pilav

40

70

Kuru fasulye ve nohut

60

100

Makarna (peynirli-soslu)

50 - 50

70 - 80

Salata (çoban-mevsim)

40

70

Hamurlu tatlılar

50

80

Sütlü tatlılar

45

80

Komposto

35

60

Döner

180

300

İskender

200

350

Izgara köfte

150

250

Karışık ızgara

230

450

Tavuk döner

110

160

Tavuk şiş

110

180

Lahmacun

50

90

Kokoreç (Ekmek arası-porsiyon)

100 - 180

180 - 270

Kıymalı pide

130

200

Kuşbaşılı pide

150

250

Karışık pide

150

300

Çiğköfte

35

35

# yeni, Kocaeli, VAR, HER, Zam

07 Mar 2024 - 11:58 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(28)
30

Deri̇nce'li̇m - Ayda 1 ailemi yemeğe götürüyordum onuda zehir ettiler, yapın laaann 1000 tl'ye çorba satın,zaten ortalık yangın yeri ateşe bi benzinde siz dökün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 14:44
29

Gi̇tmeyi̇n - gülümsede 40 TL ,gitmeyin bakalım kime yedirecekler bu fiyattan yemekleri

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 14:41
28

Emekçi̇ - ÇALIŞNALAR EVDEN GÖTÜRECEK YEMEĞİ.

DIŞARI VERECEĞİ PARA CEBİNDE KALIR. ORTALALAMA AYLIK 5.000 TL YEMEK PARASI İLE EVİN MUTFAK MASRAFINI KARŞILAR. SİZDE BU FİYATLAR İLE ÇOK ZOR MÜŞTERİ BULURSUNUZ.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Mart 14:38
25

Emekli Vatandaş Rıza - Evlerine et alamayan insanlar lokantada 150 tl ye et yiyebileceğiniz düşünüyor iseniz gidin kasaptan 150 tl ye ef alın atın mangala lezzetle yiyin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 14:29
21

Ahmet - yemeyin arkadaşlar bu basit,evde hazırlayın öğlen sandviç tarzı,akşam istediğinizi yiyin evinizde

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 07 Mart 13:48
20

Ab, - İzmit belediyesi 40 lira 3 çeşit mükemmel yemekler aşçılarımızın ellerine sağlık.

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 07 Mart 13:47
14

Yahya Kaptan - BU RAKAMALARA DIŞARIDA ZATEN YENİLEMEZ, KİMSENİN KESESİ BUNU KARŞILAYAMAZ...

MECBURİYET VARSA:

LOKANTALARI BIRAK, KENDİ İŞİNİ KENDİN ÇÖZ...

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 07 Mart 13:15
13

Mehmet - 1kilo mercimek 30 lira bundan enaz. 20 kase çıkar bir kase çorba 70 lira olursa 1400 lira toplanır neden bahsediyon abicim sen milletin aklıyla alaymı ediyorsunuz.

Yanıtla . 18Beğen . 0Beğenme 07 Mart 13:08
22

Vatandaş - @Mehmet 13 nolu yoruma cevabı: BU FİYATLARDA 100/100 KAR VAR ÇORBADA DAHA FAZLA HATTA NEYİ ANLATIYORSUN HALKIDA O KADAR SAF YERİNE KOYMAYIN HER ŞEYİ BİLİYORUZ

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 07 Mart 14:00
16

Ayarsız Vatandaş - @Mehmet 13 nolu yoruma cevabı: Siz HESAP YAPMAYI BİLMİYORSUNUZ,BU FİYATLAR İLE KAR ORANI YÜZDE OTUZU GEÇMEZ

Yanıtla . 2Beğen . 6Beğenme 07 Mart 13:22
11

Vatandaş - Tek kelime yemeyin gidin evinizde yiyin onlarda dükkanlarını kapatsın zaten olacağı sonunda o

Yanıtla . 23Beğen . 0Beğenme 07 Mart 12:57
08

Gayserili - Kayseri çarşı merkezde dün yedim. Çorba kuzu pirzola salata pilav tatlı 5 çeşit 150 l

Çorba izmir köfte. salata. Pilav tatlı 5 çeşit 120tl

Çorba dana haşlama salata pilav tatlı 5 çeşit 120tl

Çorba tas kebabı salata pilav tatlı 120 tl 5 çeşit

Çorba tavuk çeşidi pilav salata tatlı 110 tl. 5 çeşit

Çorba iskender salata pilav tatlı 150 tl 5 çeşit .not yoğurt 5 çeşitten biri ile değiştirilir.

Bim şok a101de 210 gr ekmek 5 tl

Ulaşım 80dk içinde 3 basım hakkı var 11.5 tl cevizli baklava 150 tl 200 tl arası fıstıklı baklava 300 tl 400tl arası kayserideki fiyatlar kocaeliyi 2 yıl geriden takip eder her zaman

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 07 Mart 12:43
18

İzmitli - @Gayserili 08 nolu yoruma cevabı: Selaamm sizde hergun kahvaltida yada pastirmali yemeklermi yiyorsunuz da tepki veriyorsunuz adam dogru demis kocaeli cogu illere gore pahali sanayi kenti diye gerci fabrikalarda iscilerini devlet memurlarından daha dusuk maaşlarla calistiriyolar

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Mart 13:34
17

Gayserili - @Gayserili 08 nolu yoruma cevabı: Şahin Başyazıcı isimlere takılma kocaelinin önü marmara arkası karadeniz buraya 400 km uzaktan Hamsi İstavrit geliyor 6 aydır 50 tl idi kilosu yeni 75 tl oldu sen 6 aydır belkide 150 tl den yiyorsun . Buraya nakliye pahallı olmasına rağmen ucuz . Mandalin portakal izmirden geliyor 10 tl kocaelide 20 tl belki aynı mandalin portakal

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Mart 13:33
12

Emekli - @Gayserili 08 nolu yoruma cevabı: Kayserinin en meşhur eti ve sucugu hangisi? burda masal anlatma...

Yanıtla . 0Beğen . 7Beğenme 07 Mart 13:07
07

Mahmut Abii.. - peki öorbada et yok,salatada..onlara niye zam yapıldı...fırsattan istifade tabi değilmi..yazıkk yazıkk...

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 07 Mart 12:41
06

Vatandaş - YA BİR MERCİMEK ÇORBASI 70 TL OLURMU BUNUN MALİYETİ NE KADAR BU KADARDA DEĞİL YANİ PES NEREYE BÖYLE ZAM ZAM ZAM VATANDAŞA YAZIK BÖYLE GİDERSE BU FİYATLARA NE İNSANLAR YEMEK YİYEBİLİR NEDE LOKANTA İŞ YAPABİLİR.3 TABAK YEMEK 100 TL VEREN NASIL AYAKTA DURUYOR 4 SENEDİR ÇALIŞIYOR.

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 07 Mart 12:40
05

Ender - Yine lokanta haberi, yine Numan abinin resmi. Lokantacılar odası başkanı Numan abi olsun.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 07 Mart 12:34
03

Emekli - Buyuksehir neden halki dusunup uygun fiyata yemek vermiyor

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 07 Mart 12:29
19

Körfezli Savaşçı - @Emekli 03 nolu yoruma cevabı: İZMİR. İBB VE İZMİT Belediyeleri uygun yemek verebiliyor

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Mart 13:38
01

Behçet Boy - Hele Bi sorun lokantacilarin başına bu fiyatlara uyan esnaf varmi ,lanet ilçe derincede ,lanet semtinde kıymalı yarım ekmek iki döner 2 ayran 230 TL, işkembe çorbası 120 TL,

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 07 Mart 12:08
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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