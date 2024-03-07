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Macar gazetecilerden dostluk vurgusu

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Büyükşehir’in Seka Park alanında yaptırdığı Tökeli İmre Anı Evi’ni ziyaret eden Macar basın mensupları Türk-Macar dostluğuna vurgu yaptı

Macar gazetecilerden dostluk vurgusu mask
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“2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı” etkinlikleri kapsamında Macaristan'dan Kocaeli’ye gelen basın mensupları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Seka Park alanında yaptırılan Tökeli İmre Anı Evi’ni ziyaret etti. Macar basın mensupları, Macar anıtlarını ve Macar evlerini gezerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

AMAÇ TÜRKİYE’NİN TANITILMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye’nin yurtdışında bilinirliğini artırmak için yabancı basın mensuplarına yönelik çalışma gerçekleştiriyor. Sosyal ve dijital mecralarda Türkiye’nin tanıtılmasını amaçlayan Ajans, bu kapsamda Macar basın mensuplarını Kocaeli’deki Macarlara ait çeşitli anıt ve evleri ziyaret etmek için ağırladı.

TARİHİ BELGELERİ İNCELEDİLER

Macar basın mensupları, Kocaeli’deki Macar anıtlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Karatepe Köyü’ndeki Ilona Zrínyi ve Tökeli İmre Anıtı, Tökeli İmre Anı Evi ve Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden Macar gazeteciler, Türk-Macar dostluğuna vurgu yaptı. Sekapark Kültür Alanı’nda bulunan Tökeli İmre Anı Evi’ndeki tarihi belgeleri tek tek inceleyen Macar basın mensupları çekimler yaparak Anı Evi hakkında bilgi aldı.

TÖKELİ İMRE KİMDİR?

1670 yılında dedesi ve babası ile başlattığı bağımsızlık hareketinde başarı sağlayamayan Tökeli İmre, 1699-1700 yılları arasında ailesi ve himayesindeki 2 bin askerle Osmanlı Devleti’ne sığındı. İlk önce İstanbul’a gelen Tökeli, buradan İzmit Karatepe köyünde bulunan çiftliğe yerleştirildi. Kocaeli’de 5 sene yaşayan Tökeli, 1705 yılında İzmit’te öldü. Ölümünün 200’ncü yılında mezarı açılarak kemikleri Macaristan’a götürülen Tökeli’nin anı evi ise Kocaeli’de bulunuyor. 2008’de açılan anı ziyaretçi akınına uğruyor. Tökeli, kendi mührünün üzerine “Kral-ı Orta Macar’ım ki namım Tökeli İmre, Mûin-i Ali Osman’ım daim hazırım emre” yazdırarak, Osmanlı Devleti’ne olan bağlılığını bildirmişti. Ayrıca Tökeli İmre’ye “Orta Macar Kralı” ünvanı verilmişti.

Kaynak: BÜLTEN

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07 Mar 2024 - 12:02 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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