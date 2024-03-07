Bıyık: Darıca’yı gerçek anlamıyla bir spor şehri yapacağız

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. 7’den 70’e toplumun tüm kesimleriyle temaslarda bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla ülkemizin gururu olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün (DARES) genç sporcularıyla bir araya geldi. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Darıca Belediyesi Eski Başkanı Şükrü Karabacak ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile çok sayıda genç sporcunun yer aldığı buluşmada konuşan Başkan Muzaffer Bıyık, sporda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

DARES HEPİMİZİN GURURU OLDU

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün kısa sürede sporda marka haline geldiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimizde 2 olan branş sayısını bugün 13 branşa çıkardık. Yaptığımız yatırımlar ve gençlere verdiğimiz desteklerle bugün Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 13 branşta yaklaşık 4 bin lisanslı sporcusu ve 60’a yakın milli sporcusu ile hepimizin gururu oldu. Bünyesinde Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonları çıkaran eğitim ve spor kulübümüz spor camiasında artık bir marka haline geldi. Uluslararası arenada derece alarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşı’mızı herkese dinleten kulübümüz sadece bizim değil ülke olarak hepimizin gururu oldu” diye konuştu.

DARICA’YE BİR SPOR ŞEHRİ YAPACAĞIZ

Amaçlarının Darıca’yı tam anlamıyla gerçek bir spor şehri yapmak olduğunu da vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Bugüne kadar gençlerimiz daha iyi şartlarda spor yapsınlar diye ilçemize yeni tesisler kazandırdık. Tesisleşmeye önem verdik. Bunun neticesinde de başarılar gelmeye başladı. Darıca genç bir nüfus ve sürekli büyüyen bir ilçe. Önümüzdeki dönemde de ilçemize yeni spor kompleksleri kazandıracağız. Bizim gençlerimiz daha iyi şartlarda spor yapsınlar, rakipleriyle eşit ortamda rekabet etsinler diye yatırımlarımıza artarak devam edeceğiz. Amacımız Darıca’yı tam anlamıyla gerçek bir spor şehri yapmak. Gençlerimiz için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız. Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’ni yeniledik. Bir benzerini Emek Mahalllesi’nde Atatürk Caddesi üzerinde inşa edeceğiz. Gençlerin elinden tutmaya devam edeceğiz” dedi.