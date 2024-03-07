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07 Mar 2024 - 12:55- Gündem G:

Şirin, “Bu coşku ve heyecan 31 Mart’ın ayak sesleri”

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Yavuz Sultan Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışı coşku içerisinde geçerken AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Coşku ve heyecan 31 Mart zaferinin müjdecisi” dedi.

Şirin, “Bu coşku ve heyecan 31 Mart’ın ayak sesleri” mask
Şirin, “Bu coşku ve heyecan 31 Mart’ın ayak sesleri”
Şirin, “Bu coşku ve heyecan 31 Mart’ın ayak sesleri”
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Cumhur İttifakı’nın sahadaki gücünün her geçen gün arttığı Derince’de seçim irtibat ofisi açılışı adeta mitinge dönüştü. Geçtiğimiz günlerde merkez seçim ofisini açan AK Parti, ikinci Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını Yavuz Sultan Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Yoğun bir kalabalığın yer aldığı ve coşku içerisinde geçen açılışta AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin’in yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, BBP Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, Cumhur İttifakı teşkilatları ve meclis üyesi adayları da hazır bulundu.

 

DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞIYORUZ

Yavuz Sultan Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışında birer selamlama konuşması yapan İlçe Başkanları Merdan, Aykurt ve Çetin, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak Cumhur İttifakı olarak tek yürek halinde çalıştıklarını ifade etti. Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de yaptığı konuşmada Derince’ye hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirterek “İl başkanımızın tebliğiyle belediye başkan adayı olarak yola çıktığımız günden beri Cumhur İttifakı teşkilatlarımızla hiç durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Şunu yürekten söylüyorum her geçen gün birlik ve beraberliğimiz daha da pekişiyor. Bu birlikteliğimiz dostlarımıza güven veriyor” dedi.

 

ÇITAYI DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ

Derincelilere bu süreçte gösterdikleri teveccüh için bir kez daha teşekkür eden İbrahim Şirin “Bu coşku, bu heyecan 31 Mart'ın ayak sesleri. Bizlere desteğini her fırsatta gösteren, yalnız bırakmayan hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımız şundan emin olsun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi belediyeciliği Derince’de biz yapacağız. Allah’a şükür bugüne kadar başkanlarımız yaptıkları hizmetlerle çıtayı yükseltti. İnşallah biz bu çıtayı daha da yükseğe çıkaracağız. Allah’ın izniyle çok daha fazla çalışarak Derince’mize hizmet edeceğiz” dedi. Başkan Adayı Şirin, konuşmasının sonunda tüm Derincelileri 9 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da Yenikent Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek Seçim Beyannamesi ve Meclis Üyeleri Aday Tanıtım Programı’na davet etti.

 

Şirin, “Bu coşku ve heyecan 31 Mart’ın ayak sesleri”

PRANGALARI KIRIP PARÇALADINIZ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü de yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Hülagü “Allah’ın izniyle milli muharip uçağımız havalandı. Milli savunmadaki kararlılığımızı bütün dünyaya kabul ettirdik. Sihasıyla, uçağıyla, tankıyla, helikopteriyle, milli otomobiliyle ayakta duran bir Türkiye var” dedi. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yükselişini sürdürdüğünü belirten Hülagü “Sizler 14,28 Mayıs tarihlerinde vermiş olduğunuz kararlarla milletimizin ayağına vurulmak istenen prangaları kırıp parçaladınız. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 4 yıl daha şaha kalkışımız devam edecek’ dedi. Hülagü, konuşmasında vatandaşların Cumhur İttifakı başkan adaylarına sahip çıkacağına olan inancının da tam olduğunu ifade etti.

Şirin, “Bu coşku ve heyecan 31 Mart’ın ayak sesleri”

Şirin, “Bu coşku ve heyecan 31 Mart’ın ayak sesleri”

Şirin, “Bu coşku ve heyecan 31 Mart’ın ayak sesleri”

Şirin, “Bu coşku ve heyecan 31 Mart’ın ayak sesleri”

 

Kaynak: Bülten

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07 Mar 2024 - 12:55 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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