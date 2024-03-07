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07 Mar 2024 - 12:58- Siyaset G:

Tutuş, “31 Mart’ta boya-badana belediyeciliği bitecek”

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AK Parti İzmit Alikahya Seçim Ofisi açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı. Bölge sakinleri miting havasında yapılan açılışa adeta akın etti. Tutuş, “31 Mart’ta boya-badana belediyeciliği bitecek. Hizmet ve eser belediyeciliği başlayacak” dedi

Tutuş, “31 Mart’ta boya-badana belediyeciliği bitecek” mask
Tutuş, “31 Mart’ta boya-badana belediyeciliği bitecek”
Tutuş, “31 Mart’ta boya-badana belediyeciliği bitecek”
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AK Parti İzmit’te 31 Mart seçimleri öncesinde saha çalışmaları dur durak bilmeden devam ederken,  seçim ofisi açılışları da coşkuyla sürüyor. Bu kapsamda Alikahya’da yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seçim ofisi açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Cumhur İttifakı ilçe başkanları ve yöneticileri ile meclis üyesi adaylarının katıldığı yoğun bir kalabalık yer aldı. Miting havasında yapılan açılışta bölge sakinlerinin coşkusu görülmeye değerdi.

Tutuş, “31 Mart’ta boya-badana belediyeciliği bitecek”

 

ASLA MAHÇUP ETMEYECEĞİZ

Açılış konuşmasını gerçekleştirin İlçe Başkanı Dokuzlar, “Alikahyalı kardeşlerimiz her zaman bizlere desteğini esirgemeden gösterdi. Bugün görüyoruz ki, yine her zaman olduğu gibi yanımızda dimdik duruyorlar” dedi. AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş da değişimin ayak seslerinin Alikahya’dan yükseldiğini belirterek, “Bizler de 1 Nisan itibariyle kimseye kendimizi mahcup etmeyeceğiz. Allah nasip ederse değimi ilk 6 ayda tüm İzmit hissedecek” dedi.

 

Tutuş, “31 Mart’ta boya-badana belediyeciliği bitecek”

HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİ

Tutuş, “Uyum ile alışmanın kazandırdığını herkes görecek. Kavga, bahane, mızıkçılık ile belediye yönetmenin İzmit’te neler kaybettirdiğini gördük. İzmitli hemşehrilerim bu anlamda bize güveniyor, bizde gittiğimiz her yerde bu anlamda söz veriyoruz. Boya-badana belediyeciliği değil; hizmet ve eser belediyeciliği konuşulacak “dedi

 

Tutuş, “31 Mart’ta boya-badana belediyeciliği bitecek”

“BİZDE HİZMETSİZLİK ALKIŞLATILMAZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptığı konuşmasında: “ Maşallah Alikahya, buradan bakıldığında çok güzel gözüküyorsun. Alikahya bu akşam gerçek anlamda tutuşmuş. Ben Muharrem kardeşim ile uyumlu çalışırım. Kendisiyle geçtiğimiz dönemde çok güzel çalışmalarımız oldu. Ben kendisine güveniyorum. Genç, enerjisi var Allah inşallah bu necip millete hizmet etme imkanını ona da nasip eder” dedi.

 

Tutuş, “31 Mart’ta boya-badana belediyeciliği bitecek”

KAZANAN İZMİT OLACAK

Alikahya’ya güzel hizmetler yaptıklarını belirten Büyükakın, “Alikahya tramvay hattı çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Size hizmetlerimizi anlatacak değiliz. Alikahya bizi çok iyi tanıyor ve biliyor. Neler yaptığımızı ve önümüzdeki dönem neler yapacağımızı çok iyi biliyor. Alikahya bize her zaman güvendi ve güvenmeye de devam ettiğini bu akşam burada bizlere gösterdi. 1 Nisan itibariyle göreceksiniz ki, herkes kazanacak” dedi.

 

Tutuş, “31 Mart’ta boya-badana belediyeciliği bitecek”

MÜTHİŞ BİR UYUM İÇİNDEYİZ

Başkan Büyükakın’ın ardından konuşan İl Başkanı Şahin Talus da konuşmasında, “Tüm ilçelerimizi geziyoruz. Tüm ilçelerimizde teşkilatlarımızın tüm kademeleri sahalarda çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur ittifakı olarak müthiş bir uyum söz konusu. Vatandaşlarımız bize baktığında güveni, huzuru, görüyor. Maşallah Alikahya’da bu akşam bize olan güvenini gösterdi. 31 Mart akşamı İzmit Belediye Başkan Adayımız Muharrem Tutuş’a verdikleri desteğin meyvalarını toplayacağız” dedi

Kaynak: Bülten

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07 Mar 2024 - 12:58 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Abdullah - Halıdere"deki mel'un taş ocağından yine kötü kokular geliyor...

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 07 Mart 13:40

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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