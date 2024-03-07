Eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düştü

Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta eski eşi İ.K. ile konuşmaya gelen İbrahim Ç. binanın girişinde eski kayınvalidesi H.K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonucu H.K, merdivenlerden düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan İbrahim Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.