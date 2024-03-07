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Eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düştü

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski damadıyla tartıştığı sırada merdivenlerden düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düştü mask
Eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düştü
Eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düştü
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Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta eski eşi İ.K. ile konuşmaya gelen İbrahim Ç. binanın girişinde eski kayınvalidesi H.K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonucu H.K, merdivenlerden düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan İbrahim Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düştü

Kaynak: AA

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07 Mar 2024 - 13:05 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş --- Okunma

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