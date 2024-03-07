Büyükakın: Kentsel dönüşüm için 30 milyar borçlanabiliriz

4’ÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL

Kocaeli Müteahhitler Birliği 4. Olağan Genel Kurulu KOTO Meclis salonunda gerçekleştirildi. 120 üyenin oy kullanma hakkı olduğu genel kurulda 13 yönetici, 3 denetim ve 3 disiplin kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Oğuzhan Keleş’in tek aday olarak girdiği genel kurula kent protokolü de büyük ilgi gösterdi. Genel Kurula AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, CHP Milletvekili Mühip Kanko, Harrun Yıldızlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, Büyükşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, belediye başkanları, adaylar ve çok sayıda davetli katıldı.

ARA ELEMAN SIKINTISI VAR

Genel Kurul, Divan Başkanlığına Müteahhitler Birliği kuruculuğunu yapan Metin Alan’ın seçilmesi ile başladı. Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Türkiye’de son 30 yılda 130 bin insanın depremde hayatını kaybettiğini belirterek, kentsel dönüşüme dikkat çekti. İnşaat sektörünün bu dönüşüm için ne kadar önem taşıdığının ortada olduğunu belirten Keleş, “Sektörün en büyük sorunu ara eleman bulma sıkıntısıdır. Önümüzdeki dönemde Kocaeli ve Türkiye’deki dönüşüm için bu çok önemlidir. Tekrar insanların ev alabilmesi için enflasyondaki yükselişin durdurulması, kredilerde esnekliklerin getirilmesi getiriyor.

TEK SUÇLU BİZ DEĞİLİZ

Deprem ve doğal afetlerde yıkılan evlerde tek sorumlu müteahhitler gösteriliyor. Ama yıkılan evlerin nasıl yapıldığını, hangi yönetmeliklere uygun yapıldığına bakmak lazım. Son deprem bize yıkılan yapıların yüzde 99’nun 2000 yılından önce yapıldığını gösterdi. Bizim önceliğimiz Kocaeli şehrinde kentsel dönüşümü hızlandırmak. Şehrimizi depreme hazırlama konusunda sadece istemek olmaz, sivil toplum kuruluşlarının, odaların ellerini taşın altına koyması gerekir. Deprem kapımızı çalmadan deprem öncesi hazırlıklara katkı verelim. 100 bin konutumuz depremde risk altında.

SEFERBERLİK BAŞLATALIM

Rezerv alanda ve yerinde dönüşüm ile şehir merkezlerini yeniden planlamalıyız. Yarısı bizden kampanyası Kocaeli’yi de kapsamalı. Depremin siyaset üstü bir bakış açısı ile şehrimizdeki tüm siyasi partilerin bir araya gelerek Yarısı Bizden Kampanyası için çalışmasını istiyoruz. Yerel belediyelerin rezerv alanlar oluşturularak, yeni imkanlar sağlayarak dönüşümü başlatması gerekiyor. Vatandaşın kentsel dönüşüme pozitif yaklaşımı sağlanmalı. Müteahhitler olarak bilgi birikimlerimizi bir araya getirerek çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki 5 yılda bizler kentsel dönüşüm seferberliği başlatmalıyız. Valimiz, Büyükşehir Belediye başkanımızın öncülüğünde kentsel dönüşüm platformu oluşturalım ve kentsel dönüşümü başlatalım.

TARAMA BİTİYOR

Kocaeli’de 2007 yılından önce yapılan binaların tamamının neredeyse tarandığını ve sadece 35 bin binanın kaldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Taranan binaların 30 bini ticari olmak üzere toplam 150 bin bağımsız bölüm risk taşıyor. Kentsel dönüşüm için ildeki siyasi partiler, iktidar ve muhalefet milletvekilleri destek veriyor. Bu konuda irade ortaya koyuyorlar. Yarısı Bizden kampanyasına Kocaeli’nin dahil edilmesi için önümüzdeki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımızı davet ettik ve bu konuyu da dile getireceğiz.

ORTAK AKIL İLE YÜRÜTECEĞİZ

Kentsel dönüşümü bıkmadan ve yorulmadan anlatmak gerekiyor. Siyasi iradenin ortaya konulması gerekiyor. Bu sadece Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak gibi değil. Hatay’da kentsel dönüşüm tartışmaları kısır bir döngüye girdiğini gördük. Kimin haklı ya da haksız olduğuna bakmadan sonuçta insanımızı kaybetmişiz. Artık kentsel dönüşümü konvansiyel düşüncenin dışında tutarak tartışmak gerekiyor. Önümüzdeki süre ortak akıl ile yürütmek için bir yaklaşımımız var. Hızlı olmak ve zaman kazanmak için bir ve beraber olmamız lazım.

ÇOK HIZLI OLMALIYIZ

Çok ciddi bir risk geliyor ve ne zaman geleceği belli değil. Ne kadar hızlı hareket edersek o kadar hızlı sonuç alırız. Piyasanın önünü açacak ve müteahhitlerin yaklaşımını doğru buluyoruz. Teşvik için elimizden geleni yapacağız. Rezerv alan, arsa oluşturmada teşviklerin çıkarılması konusunda bir çıkış noktası alabilir. Kent konut 25 bin, diğer konutları ise müteahhitler yapacak. 30 milyara kadar borçlanabiliriz. 6 ay sonra fiyat istikrarı sağlandığında, faiz oranları makul bir seviyeye geldiğinde bu borçlanmayı kentin dönüşümü için kullanabiliriz” dedi.

MUHALEFET ETMEYEECEĞİZ

Deprem konusunda ortak akılla hareket etme fikrine önem verdiğini söyleyen CHP Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, “Depremin muhalefeti iktidarı yok. Bu nedenle hızla hareket etmek gerekiyor. Deprem olduğunda tüm insanlar ölüyor. Bunun için önceden tedbir alıp, yarın ağlamayalım. Bu konuda muhalefet yapmıyoruz. Kent için ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İlerdeki süreçte ciddi sıkıntı yaşayacağımız belli” dedi.

ORTAK İRADEYİ GÖSTERECEĞİZ

Deprem kuşağında olan ülkelerin alacağı önlemlerin ortada olduğunu söyleyen AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu, “Deprem değil binaların öldürdüğünü biliyoruz. Kocaeli Milletvekilleri olarak Yarısı Bizden Kampanyası için bakanımızla görüştük. Bu şehirde dönüşüm için birlik var. Sadece kamu değil vatandaşlarla birlikte yapmak gerekiyor. Biz ortak iradeyi koyarsak bu sürecin de üstesinden geliriz” dedi.