Lise öğrencileri ‘Gasto genç’ yarışmasında hünerlerini sergiledi

GASTRO GENÇ YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli’de meslek liselerinin Gastronomi bölümünde okuyan geleceğin şef adayları için Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’nin öncülüğü ve ev sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle ‘Kocaeli Gastro Genç’ yarışması bu yıl ikinci kez düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi C Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

ÜÇ AYRI KATEGORİDE YARIŞTILAR

Kocaeli Gastro Genç’ yarışması 3 kategoride gerçekleştirildi. Genç şef adaylarına, başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerini hazırlaması için 1 saat 10 dakikalık süre verildi. Yarışmanın jüri üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Nihan Akdemir, Doç. Dr. Selda Uca, Dr. Öğr. Üyesi Alican Akçiçek, Antikkapı Aşçıbaşı Abdullah Yıldız oldu. Jüri genç şef adaylarının yemeklerini görsel sunum, lezzet, tat, doku, kıvam ve hijyen konusunda puanladı.

BİRİNCİLİK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Programda 10 okuldan üçer öğrenci katıldı. İlk olarak yarışan İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Nazar Karşın, Ayşenur Yormaz, Mürvet Güven, Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Fatma Duran, Yurdagül Polat, Elif Bağırgankaya, İzmit Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ecrin Ergün, Hilal Karkın, Ceyda Balta, Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Aysime Bacak, Sahra Dirik, Ömer Faruk Albayrak yaptıkları yemeklerle birincilik için yarıştı.