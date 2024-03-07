Acil kan aranıyor

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yatmakta olan İskender Rodoplu adına 4 ünite 0 RH pozitif (+) kan aranıyor. Kan bağışında bulunacak kişiler, Kızılay Şubelerine giderek kan verebilir.
İletişim: İlker Rodoplu- 05546409439
Kaynak: Haber Merkezi
İskender Rodoplu adına 0 RH pozitif (+) kan aranıyor.
Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yatmakta olan İskender Rodoplu adına 4 ünite 0 RH pozitif (+) kan aranıyor. Kan bağışında bulunacak kişiler, Kızılay Şubelerine giderek kan verebilir.
İletişim: İlker Rodoplu- 05546409439
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.