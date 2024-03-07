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Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi mask
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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 204'ü Irak'ın kuzeyi, 315'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 519'e ulaştığını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, son olarak Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatının ele geçirildiği bilgisini verdi.

Suriye'deki harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılığın anında verildiğine dikkati çeken Aktürk, istikrarın sürdürülmesi için tüm tedbirler alındığını, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

31 BİN 586 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu 161 kişinin yakalandığını, 1571 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi.

Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1609'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 31 bin 586 olmuştur." dedi.

GAZZE'YE 19 UÇAKLA 250 TONA YAKIN YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, Nabulsi Meydanı'nda yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef aldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"İsrail, masum Filistin halkına yönelik insanlıktan ve vicdandan yoksun bu saldırılara derhal son vermelidir. Tüm dünya yaşanan bu zulmün küresel bir felakete dönüşebileceğini görmelidir. Gazze'de artarak yaşanan bu trajedilerin bir an önce son bulması için bir kez daha uluslararası toplumu, yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz. Gazze'de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi kaçınılmazdır. Temennimiz, ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir."

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımları hakkında da bilgi veren Aktürk, bu kapsamda ilgili kurumlarla koordineli olarak, 4 Mart'ta bir A400M tipi askeri nakliye uçağının 8,3 ton tıbbi malzemeyi daha bölgeye ulaştırdığını ifade etti.

Aktürk, Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerine ait 19 uçakla 250 tona yakın insani yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

TUĞAMİRAL GÖKÇEN FIRAT, ÇANAKKALE'DE TÖRENE KATILACAK

Tuğamiral Aktürk, 8 Mart'ta TCG NUSRET müze gemisi tarafından Erenköy Koyu'nda Türkiye'nin ilk kadın amirali Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu kadın öğrencilerinin katılımıyla "Tarihi Mayınlamayı Anma Töreni ve Seyri"nin yapılacağını söyledi.

Türkiye Yarı Maraton Ligi 1'inci Kademe Müsabakası'nda 1'inci olan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı'nı tebrik eden Aktürk, derece elde eden sporculara başarılar diledi.

SAVUNMA SANAYİİ

Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarlarda, "Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA)" ile modernizasyon faaliyeti tamamlanan "M60 T" tankının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını aktardı.

Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK) 63'üncü kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Aktürk, bu kurumun kuruluşundan bu yana ülkenin ve ordunun gücüne güç kattığını söyledi.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, bu kapsamda, 1 Mart'ta başlayan Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Başvuruları'nın 17 Mart'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın, 3 Mart'ta gerçekleştirildiğini hatırlatarak, başarılı olacak adaylara müteakip aşamalarla ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını aktardı.

Kaynak: AA

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07 Mar 2024 - 13:54 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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