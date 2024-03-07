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07 Mar 2024 - 13:57- Gündem G:

Taze fasulyeye 60 lira zam geldi

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İzmit Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı’nda geçen hafta 70 liradan satılan taze fasulyeye 60 lira zam geldi. Taze fasulye 130 lira olunca etikete yarım kilo fiyatı olan 65 lira yazıldı. 

Muhammet Emin Can
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Taze fasulyeye 60 lira zam geldi
Taze fasulyeye 60 lira zam geldi
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FİYATI 70 TL’DEN 130 TL’YE YÜKSELDİ

Perşembe Pazarı’nda bu hafta taze fasulye artan fiyatı ile dikkat çekti. Geçen hafta kilosu 70 TL’den satılan taze fasulye bu hafta kilosu 130 TL’den satıldı. Fiyattaki yükseliş sebebiyle bazı esnaflar ürünün etiketine yarım kilo fiyatı olan 65 lira yazmak zorunda kaldı.

Taze fasulye dışında bu hafta fiyatı yükselen ürünler arasında kıl biber, kapya biber, dereotu, mor lahana, sarımsak, karnabahar, kereviz, enginar, Brüksel lahanası, çiçekli mancar, muz, kivi, elma, dut, ceviz, bal kabağı, ıhlamur ve kestane oldu.

Taze fasulyeye 60 lira zam geldi

DOMATESİN FİYATINDA DÜŞÜŞ VAR

Geçen haftaki fiyatıyla bu haftaki fiyatları yan yana konulduğunda fiyatında düşüş yaşayan ürünler dolmalık biber, patlıcan, domates, çeri domates, salatalık, taze soğan, ıspanak, bakla, beyaz lahana, brokoli, turp, çilek, yeşil elma ve greyfurt oldu. Fiyatında önceki haftaya göre değişim olmayan ürünler ise çarliston biber, salkım domates, kabak, havuç, limon, maydanoz, kıvırcık, roka, patates, soğan, mantar, asma yaprağı, pırasa, pazı, karalahana, karpuz, portakal, mandalina ve nar oldu.

ÜRÜN

ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU

HAFTA (TL)

Dolmalık biber

60

50

Çarliston biber

50

50

Kıl biber

80

100

Kapya

50

60

Patlıcan

60

40

Domates

25

20

Çeri domates

35

30

Pembe domates

-

20

Salkım domates

25

25

Salatalık

35

20

Kabak

20

20

Havuç

20

20

Limon (file)

10

10

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

25

25

Roka

10

10

Dereotu

10

15

Taze soğan

25

15

Mor lahana

10

20

Patates

15

15

Soğan

15

15

Ispanak

30

25

Taze Fasulye

70

130

Mantar

80

80

Asma yaprağı

200

200

Bakla

50

40

Sarımsak

120

150

Pırasa

20

20

Karnabahar

30

40

Beyaz lahana

30

20

Kereviz

20

30

Enginar

30

35

Brokoli

35

30

Brüksel lahanası

30

40

Turp

20

15

Pazı

10

10

Karalahana

10

10

Çiçekli mancar

40

45

Karpuz

60

60

Çilek

80

70

Muz

45

50

Portakal

15

15

Kivi

50

60

Armut

25

30

Elma

20

25

Yeşil elma

30

25

Mandalina

15

15

Nar

25

25

Avokado

-

50

Greyfurt

20

15

Dut (Kâse)

65

100

Ceviz

120

180

Bal kabağı

15

25

Ihlamur (paket/kilo)

50/500

60/600

Kestane

150

200

 

Taze fasulyeye 60 lira zam geldi
Taze fasulyeye 60 lira zam geldi
Taze fasulyeye 60 lira zam geldi

# BAL, hafta, perşembe pazarı, VAR

07 Mar 2024 - 13:57 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Mert Özcan - Soğan ekmek ile beslenmeye devam edin. Bayrak inse , ezan dinse daha mı iyiydi ? Acımak yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 14:40
01

Rabia - 2002 yılında Ecevit döneminde, dolar 1,5 lirayda isyan ediyordunuz, yazarkasa fırlatıyordunuz; şimdi sesiniz çıkmıyor, iyi günler daha bunlar..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 14:19
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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