Taze fasulyeye 60 lira zam geldi

FİYATI 70 TL’DEN 130 TL’YE YÜKSELDİ
Perşembe Pazarı’nda bu hafta taze fasulye artan fiyatı ile dikkat çekti. Geçen hafta kilosu 70 TL’den satılan taze fasulye bu hafta kilosu 130 TL’den satıldı. Fiyattaki yükseliş sebebiyle bazı esnaflar ürünün etiketine yarım kilo fiyatı olan 65 lira yazmak zorunda kaldı.
Taze fasulye dışında bu hafta fiyatı yükselen ürünler arasında kıl biber, kapya biber, dereotu, mor lahana, sarımsak, karnabahar, kereviz, enginar, Brüksel lahanası, çiçekli mancar, muz, kivi, elma, dut, ceviz, bal kabağı, ıhlamur ve kestane oldu.
DOMATESİN FİYATINDA DÜŞÜŞ VAR
Geçen haftaki fiyatıyla bu haftaki fiyatları yan yana konulduğunda fiyatında düşüş yaşayan ürünler dolmalık biber, patlıcan, domates, çeri domates, salatalık, taze soğan, ıspanak, bakla, beyaz lahana, brokoli, turp, çilek, yeşil elma ve greyfurt oldu. Fiyatında önceki haftaya göre değişim olmayan ürünler ise çarliston biber, salkım domates, kabak, havuç, limon, maydanoz, kıvırcık, roka, patates, soğan, mantar, asma yaprağı, pırasa, pazı, karalahana, karpuz, portakal, mandalina ve nar oldu.
ÜRÜN
ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU
HAFTA (TL)
Dolmalık biber
60
50
Çarliston biber
50
50
Kıl biber
80
100
Kapya
50
60
Patlıcan
60
40
Domates
25
20
Çeri domates
35
30
Pembe domates
-
20
Salkım domates
25
25
Salatalık
35
20
Kabak
20
20
Havuç
20
20
Limon (file)
10
10
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
25
25
Roka
10
10
Dereotu
10
15
Taze soğan
25
15
Mor lahana
10
20
Patates
15
15
Soğan
15
15
Ispanak
30
25
Taze Fasulye
70
130
Mantar
80
80
Asma yaprağı
200
200
Bakla
50
40
Sarımsak
120
150
Pırasa
20
20
Karnabahar
30
40
Beyaz lahana
30
20
Kereviz
20
30
Enginar
30
35
Brokoli
35
30
Brüksel lahanası
30
40
Turp
20
15
Pazı
10
10
Karalahana
10
10
Çiçekli mancar
40
45
Karpuz
60
60
Çilek
80
70
Muz
45
50
Portakal
15
15
Kivi
50
60
Armut
25
30
Elma
20
25
Yeşil elma
30
25
Mandalina
15
15
Nar
25
25
Avokado
-
50
Greyfurt
20
15
Dut (Kâse)
65
100
Ceviz
120
180
Bal kabağı
15
25
Ihlamur (paket/kilo)
50/500
60/600
Kestane
150
200
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Mert Özcan - Soğan ekmek ile beslenmeye devam edin. Bayrak inse , ezan dinse daha mı iyiydi ? Acımak yok
Jopdedik - Aman nazardeğmesin
Rabia - 2002 yılında Ecevit döneminde, dolar 1,5 lirayda isyan ediyordunuz, yazarkasa fırlatıyordunuz; şimdi sesiniz çıkmıyor, iyi günler daha bunlar..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.