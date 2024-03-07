Taze fasulyeye 60 lira zam geldi

FİYATI 70 TL’DEN 130 TL’YE YÜKSELDİ

Perşembe Pazarı’nda bu hafta taze fasulye artan fiyatı ile dikkat çekti. Geçen hafta kilosu 70 TL’den satılan taze fasulye bu hafta kilosu 130 TL’den satıldı. Fiyattaki yükseliş sebebiyle bazı esnaflar ürünün etiketine yarım kilo fiyatı olan 65 lira yazmak zorunda kaldı.

Taze fasulye dışında bu hafta fiyatı yükselen ürünler arasında kıl biber, kapya biber, dereotu, mor lahana, sarımsak, karnabahar, kereviz, enginar, Brüksel lahanası, çiçekli mancar, muz, kivi, elma, dut, ceviz, bal kabağı, ıhlamur ve kestane oldu.

DOMATESİN FİYATINDA DÜŞÜŞ VAR

Geçen haftaki fiyatıyla bu haftaki fiyatları yan yana konulduğunda fiyatında düşüş yaşayan ürünler dolmalık biber, patlıcan, domates, çeri domates, salatalık, taze soğan, ıspanak, bakla, beyaz lahana, brokoli, turp, çilek, yeşil elma ve greyfurt oldu. Fiyatında önceki haftaya göre değişim olmayan ürünler ise çarliston biber, salkım domates, kabak, havuç, limon, maydanoz, kıvırcık, roka, patates, soğan, mantar, asma yaprağı, pırasa, pazı, karalahana, karpuz, portakal, mandalina ve nar oldu.