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Kocaman, “Kartepe kazanacak”

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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Aykent Sitesi sakinleri ile bir araya geldi. Gördüğü ilgiden memnun kalan Kocaman, “Kartepemizde yeniden birlik ve beraberlik kazanacak” dedi.

Kocaman, “Kartepe kazanacak” mask
Kocaman, “Kartepe kazanacak”
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SİTE SAKİNLERİ İLE BULUŞTU

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Başkan Kocaman, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kartepe İlçe Teşkilatı’nın organizasyonuyla Aykent Sitesi’nde düzenlenen programa katılarak site sakinleri ile bir araya geldi. Büyük Birlik Partisi Kartepe İlçe Başkanı Ali Oktay başta olmak üzere partililer de Kocaman’ın yanında oldu, desteğini gösterdi.

Kocaman, “Kartepe kazanacak”

“HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”

Site sakinlerinin ilgisinden memnun kalan Belediye Başkanı Kocaman, “Hemşehrilerimizden gördüğümüz yoğun ilgi ve teveccühe layık olmak için günü gece, geceyi güne katarak çalışmaya devam edeceğiz. Kartepemizde yeniden birlik ve beraberlik kazanacak. Göreve seçildiğimizde kimse kaybetmeyecek, hep birlikte kazanacağız” dedi. Programın sonunda vatandaşlar merak ettikleri konuları Mustafa Kocaman’a sorma fırsatı buldu.

Kocaman, “Kartepe kazanacak”

Kaynak: Bülten

# AK Parti, seçim, parti, başkan, Cumhur İttifakı, ilçe, Kartepe

07 Mar 2024 - 14:22 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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