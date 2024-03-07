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Şirin, “Bizim derdimiz de davamız da Derince”

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Mersincik Mahallesi Seçim İrtibat Bürosunda mahalle sakinleri ile bir araya gelen Derince Belediye Başkan Adayı Şirin, “Bizim derdimiz Derince, davamız Derince, hayalimiz Derince” dedi

Şirin, “Bizim derdimiz de davamız da Derince” mask
Şirin, “Bizim derdimiz de davamız da Derince”
Şirin, “Bizim derdimiz de davamız da Derince”
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AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, 31 Mart maratonu öncesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Başkan Adayı Şirin bu kez Mersincik Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nda mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Şirin, “Bizim derdimiz de davamız da Derince”

GECE, GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Meclis üyesi adayları ve teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettikleri programa katılımları dolayısıyla mahalle sakinlerine teşekkür eden Şirin “Bizleri samimiyetle karşılayan, ilgi ve alakalarını eksik etmeyen hemşehrilerimize göstermiş oldukları misafirperverlik, teşkilat mensuplarımıza ise emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz Derince, davamız Derince, hayalimiz Derince. Sizlerin sevginize layık olmak için gece, gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Şirin, “Bizim derdimiz de davamız da Derince”
Şirin, “Bizim derdimiz de davamız da Derince”

Kaynak: Bülten

# AK Parti, seçim, parti, başkan, 31 Mart, meclis

07 Mar 2024 - 14:31 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

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