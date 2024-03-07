Kaya: Kırmızı kart çok ağırdı

“FAUL BİLE YOKTU”

Haluk Kaya, pozisyonda faulü yapan oyuncunun rakip takımdan Anıl Kabil olduğunu belirterek. “Biz faul kendi lehimize beklerken, Tolga Güldibi rakip takıma verdi. Bu pozisyonda Fatih Berber, faul yapsa bile son adam pozisyonunda değildi. Yanında Ömer Güncü ve Ozan Albayrak vardı, bu iki oyuncuda çok rahat kademeye girebilecek durumdaydılar. 46.dakikada 0-0 devam ederken 10 kişi kalmamız maçın gidişini de etkiledi. 11-11 devam etseydik, yenilmezdik. Kırmızı kart çok ağır oldu” dedi.