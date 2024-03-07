Kaya: Kırmızı kart çok ağırdı

“FAUL BİLE YOKTU”
Haluk Kaya, pozisyonda faulü yapan oyuncunun rakip takımdan Anıl Kabil olduğunu belirterek. “Biz faul kendi lehimize beklerken, Tolga Güldibi rakip takıma verdi. Bu pozisyonda Fatih Berber, faul yapsa bile son adam pozisyonunda değildi. Yanında Ömer Güncü ve Ozan Albayrak vardı, bu iki oyuncuda çok rahat kademeye girebilecek durumdaydılar. 46.dakikada 0-0 devam ederken 10 kişi kalmamız maçın gidişini de etkiledi. 11-11 devam etseydik, yenilmezdik. Kırmızı kart çok ağır oldu” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Caglar - Yuzde yuz haklisin hocam. Mactaydim 10 kisi bile 2 tane gol pozisyonunuz var. 10 kisi kalmasaniz minumum 1 puan alırdınız. Bagdati bu sekilde hakemler hep korucaksa oteki takimlara soylesinler ligden cekilsin yaziktir gunahtir
Polaris - Haluk Bey e başarılar diliyorum.Adam gibi adamdır,95 Evler in medarı iftiharı...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.