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07 Mar 2024 - 14:31- Spor G:

Kaya: Kırmızı kart çok ağırdı

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Körfez GB, çarşamba akşamı Bağdatspor ile oynadığı maçı 2-0 kaybetti. Bu maçın ikinci yarısının hemen başında Tolga Güldibi, Körfez GB defans oyuncusu Fatih Berber’e kırmızı kart göstermişti. Kırmızı-Beyazlı ekibin teknik sorumlusu Haluk Kaya, kırmızı kartın çok ağır bir karar olduğunu söyledi.

Kaya: Kırmızı kart çok ağırdı mask
Kaya: Kırmızı kart çok ağırdı
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“FAUL BİLE YOKTU”

Haluk Kaya, pozisyonda faulü yapan oyuncunun rakip takımdan Anıl Kabil olduğunu belirterek. “Biz faul kendi lehimize beklerken, Tolga Güldibi rakip takıma verdi. Bu pozisyonda Fatih Berber, faul yapsa bile son adam pozisyonunda değildi. Yanında Ömer Güncü ve Ozan Albayrak vardı, bu iki oyuncuda çok rahat kademeye girebilecek durumdaydılar. 46.dakikada 0-0 devam ederken 10 kişi kalmamız maçın gidişini de etkiledi. 11-11 devam etseydik, yenilmezdik. Kırmızı kart çok ağır oldu” dedi.

07 Mar 2024 - 14:31 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Caglar - Yuzde yuz haklisin hocam. Mactaydim 10 kisi bile 2 tane gol pozisyonunuz var. 10 kisi kalmasaniz minumum 1 puan alırdınız. Bagdati bu sekilde hakemler hep korucaksa oteki takimlara soylesinler ligden cekilsin yaziktir gunahtir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 14:57
01

Polaris - Haluk Bey e başarılar diliyorum.Adam gibi adamdır,95 Evler in medarı iftiharı...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 14:41

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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