Körfez GB kaçırdı Bağdatspor attı

KÖRFEZ GB 10 KİŞİ KALDI
Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Bu yarıda iki takımda gol pozisyonuna girmekte zorlandı. İkinci yarının hemen başında 48.dakikada Körfez GB defans oyuncusu Fatih Berber, rakibini düşürdüğü için için son adam kuralına göre maçın hakemi Tolga Güldibi tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Körfez GB’li teknik ekip ve futbolcular Tolga Güldibi’ye itiraz da bulunup, Ömer Güncü ve Ozan Albayrak’ın kademe de olduğunu belirttiler.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Körfez GB, ikinci yarının hemen başında 10 kişi kalmasına rağmen daha baskılıydı. 52.dakikada Okan Koçuk’un şutunu üst direkten döndü. 55’de ise serbest atışta Okan Koçuk’un şutunu kaleci Ahmet Demirbaş, direğin dibinden kornere attı. Bağdatspor’da sonrada oyuna giren Mert Yavuz’un pasında Fatih Güler, uzaktan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 79’da bu kez sahnene Bedirhan çıktı, Bağdatspor normal sezonda iki kez yerdiği Körfez GB’ye bu kez Play-Off’ta da 2-0 üstünlük sağladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.