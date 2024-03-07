Pazar günü Bağdatspor ile Beylikbağı oynayacak

KÖRFEZ GB-ÇAYIROVASPOR
Pazar gününün bir diğer önemli maçında 3’er puanlı iki takımı karşı karşıya getirecek. Son maçında Bağdatspor’a 2-0 yenilen Körfez GB, bu kez evinde ilk maçını Çarşamba akşamı kazanan Çayırovaspor’u konuk edecek. Pazar günü Körfez Esentepe Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. İlk iki maçından beraberlikle ayrılan Karamürselspor da, sahasında henüz puanla tanışmayan Darıca Türkeli Gençlikspor’u konuk edecek. Bu maçın da başlama saati 15.00 olarak belirlendi.
SÜPER LİG PLAY-OFF’TA
ÜÇÜNCÜ HAFTANIN PROGRAMI
10 MART PAZAR
Avni Kalkavan Stadı
15.00 Bağdatspor-Beylikbağıspor
Karamürsel Stadı
15.00 Karamürselspor-Darıca Türkeli Gençlik
Körfez Esentepe Stadı
15.00 Körfez GB-Çayırovaspor
SÜPER AMATÖR LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Bağdatspor: 2 Körfez GB: 0
Darıca Türkeli Gençlik: 0 Çayırova: 1
Beylikbağıspor: 1 Karamürselspor: 1
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.