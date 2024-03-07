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Pazar günü Bağdatspor ile Beylikbağı oynayacak

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta 3.hafta çok önemli bir maça sahne olacak. İlk iki haftada 4’er puan toplayan Bağdatspor ile Beylikbağıspor karşılaşacak. Pazar günü Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Pazar günü Bağdatspor ile Beylikbağı oynayacak mask
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KÖRFEZ GB-ÇAYIROVASPOR

Pazar gününün bir diğer önemli maçında 3’er puanlı iki takımı karşı karşıya getirecek. Son maçında Bağdatspor’a 2-0 yenilen Körfez GB, bu kez evinde ilk maçını Çarşamba akşamı kazanan Çayırovaspor’u konuk edecek. Pazar günü Körfez Esentepe Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. İlk iki maçından beraberlikle ayrılan Karamürselspor da, sahasında henüz puanla tanışmayan Darıca Türkeli Gençlikspor’u konuk edecek. Bu maçın da başlama saati 15.00 olarak belirlendi.

SÜPER LİG PLAY-OFF’TA

ÜÇÜNCÜ HAFTANIN PROGRAMI

10 MART PAZAR

Avni Kalkavan Stadı

15.00 Bağdatspor-Beylikbağıspor

Karamürsel Stadı

15.00 Karamürselspor-Darıca Türkeli Gençlik

Körfez Esentepe Stadı

15.00 Körfez GB-Çayırovaspor

 


SÜPER AMATÖR LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Beylikbağıspor

2

1

1

0

3

1

4

2-Bağdatspor

2

1

1

0

2

0

4

3-Körfez GB

2

1

0

1

2

2

3

4-Çayırovaspor

2

1

0

1

1

2

3

5-Karamürselspor

2

0

2

0

1

1

2

6-Darıca Türkeli

2

0

0

2

0

3

0

 

TOPLU SONUÇLAR

Bağdatspor: 2 Körfez GB: 0

Darıca Türkeli Gençlik: 0 Çayırova: 1

Beylikbağıspor: 1 Karamürselspor: 1

# karamürsel, Darıca, Körfez

07 Mar 2024 - 14:34 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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