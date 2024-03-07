Çayrıovaspor tam kadro çıktı, son dakikada güldü

SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

BAL’da yıllarca mücadele eden Çayırovaspor, iki yıl önce Süper Amatör Lig’e düşmüştü. Geçen yıl BAL’a çıkamayan Yeşil-Siyahlı ekip, bu sezon çok iddialı takım yaptı. Normal sezonda son haftalara kadar liderlik koltuğunda oturan Çayırovaspor, takım içinde yaşanan sıkıntılar yüzünden üst üste normal sezonda kaybetmiş, Play-Off’ta ilk maçında evinde Beylikbağıspor’a mağlup olmuştu. Takım içindeki sorunları çözen yönetimi kurulu, Türkeli Gençlik maçına tam kadro çıktı, 90.dakikada Ali Keçeci’nin attığı golle de maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ligin yeni takımı Darıca Türkeli ile Play-Off’ta ilk iki maçını da kaybetti.