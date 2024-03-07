Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Çayrıovaspor tam kadro çıktı, son dakikada güldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Bu sezon Süper Amatör Lig’de BAL’ı hedefleyen takımlar arasında bulunan Çayırovaspor, son üç maçını kaybetmişti. Yeşil-Siyahlı ekip, Çarşamba akşamı konuk olduğu Darıca Türkleli Gençlikspor’u 90.dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Çayrıovaspor tam kadro çıktı, son dakikada güldü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

BAL’da yıllarca mücadele eden Çayırovaspor, iki yıl önce Süper Amatör Lig’e düşmüştü. Geçen yıl BAL’a çıkamayan Yeşil-Siyahlı ekip, bu sezon çok iddialı takım yaptı. Normal sezonda son haftalara kadar liderlik koltuğunda oturan Çayırovaspor, takım içinde yaşanan sıkıntılar yüzünden üst üste normal sezonda kaybetmiş, Play-Off’ta ilk maçında evinde Beylikbağıspor’a mağlup olmuştu. Takım içindeki sorunları çözen yönetimi kurulu, Türkeli Gençlik maçına tam kadro çıktı, 90.dakikada Ali Keçeci’nin attığı golle de maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ligin yeni takımı Darıca Türkeli ile Play-Off’ta ilk iki maçını da kaybetti.

# BAL, yeni, Darıca

07 Mar 2024 - 14:35 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.249.455 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAY AŞÇI YARDIMCISI ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere bay AŞÇI YARDIMCISI aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit ahşap ve kereste atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN  alınacaktır. Tel: 0 530 378 54 41

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Başkan Altıntaş çok mutlu mask
Başkan Altıntaş çok mutlu
Kullarspor’un gençleri başardı mask
Kullarspor’un gençleri başardı
İlk yarı Karamürselspor, İkinci yarı Beylikbağıspor mask
İlk yarı Karamürselspor, İkinci yarı Beylikbağıspor
Çayrıovaspor tam kadro çıktı, son dakikada güldü mask
Çayrıovaspor tam kadro çıktı, son dakikada güldü
Pazar günü Bağdatspor ile Beylikbağı oynayacak mask
Pazar günü Bağdatspor ile Beylikbağı oynayacak
Bıyık: Darıca’yı gerçek anlamıyla bir spor şehri yapacağız mask
Bıyık: Darıca’yı gerçek anlamıyla bir spor şehri yapacağız

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL