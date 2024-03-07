Çayrıovaspor tam kadro çıktı, son dakikada güldü

SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
BAL’da yıllarca mücadele eden Çayırovaspor, iki yıl önce Süper Amatör Lig’e düşmüştü. Geçen yıl BAL’a çıkamayan Yeşil-Siyahlı ekip, bu sezon çok iddialı takım yaptı. Normal sezonda son haftalara kadar liderlik koltuğunda oturan Çayırovaspor, takım içinde yaşanan sıkıntılar yüzünden üst üste normal sezonda kaybetmiş, Play-Off’ta ilk maçında evinde Beylikbağıspor’a mağlup olmuştu. Takım içindeki sorunları çözen yönetimi kurulu, Türkeli Gençlik maçına tam kadro çıktı, 90.dakikada Ali Keçeci’nin attığı golle de maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ligin yeni takımı Darıca Türkeli ile Play-Off’ta ilk iki maçını da kaybetti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.