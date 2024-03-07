İlk yarı Karamürselspor, İkinci yarı Beylikbağıspor

KARAMÜRSELSPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ
Geçen hafta evinde 9 kişi kaldığı maçta Bağdatspor ile 0-0 berabere kalan Karamürselspor, ikinci hafta karşılaşmasında da Beylikbağıspor deplasmanındaydı. Sarı-Lacivertli ekip, cezalı Muhammet Yalçın ve Rıza Altıntaş’ın oynamadığı maçta ilk yarıda 28.dakikada Hüseyin Akçay’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu yarıda konuk takımda Sezgin Bektaş’ın şutu da direkten döndü, devriyi 1-0 önde bitirdi.
BEYLİKBAĞI İKİNCİ YARI BASKILIYDI
Çarşamba akşamı Beylikbağı Stadı’nda oynanan maça çok büyük ilgi vardı. Soğuk havaya rağmen Beylikbağısporlu taraftarlar tribünleri boş bırakmadılar. İkinci yarıda ev sahibi Beylikbağıspor çok daha etkiliydi. Mavi-Yeşilli ekip, 60.dakikada Burak Toprak’ın golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Golden sonra aynı oyuncunu iki şutu sonuç getirmedi. Karamürselspor’da bu yarıda Efkan Kargoğlu’nun şutu iki direğe vurup, dışarı çıktı. Karşılaşma da 1-1 sona erdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.