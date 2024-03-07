İlk yarı Karamürselspor, İkinci yarı Beylikbağıspor

KARAMÜRSELSPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ

Geçen hafta evinde 9 kişi kaldığı maçta Bağdatspor ile 0-0 berabere kalan Karamürselspor, ikinci hafta karşılaşmasında da Beylikbağıspor deplasmanındaydı. Sarı-Lacivertli ekip, cezalı Muhammet Yalçın ve Rıza Altıntaş’ın oynamadığı maçta ilk yarıda 28.dakikada Hüseyin Akçay’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu yarıda konuk takımda Sezgin Bektaş’ın şutu da direkten döndü, devriyi 1-0 önde bitirdi.

BEYLİKBAĞI İKİNCİ YARI BASKILIYDI

Çarşamba akşamı Beylikbağı Stadı’nda oynanan maça çok büyük ilgi vardı. Soğuk havaya rağmen Beylikbağısporlu taraftarlar tribünleri boş bırakmadılar. İkinci yarıda ev sahibi Beylikbağıspor çok daha etkiliydi. Mavi-Yeşilli ekip, 60.dakikada Burak Toprak’ın golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Golden sonra aynı oyuncunu iki şutu sonuç getirmedi. Karamürselspor’da bu yarıda Efkan Kargoğlu’nun şutu iki direğe vurup, dışarı çıktı. Karşılaşma da 1-1 sona erdi.