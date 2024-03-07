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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 Mar 2024 - 14:33- Asayiş G:

Otomobil galerisine kurşun yağdırdılar... Oto galerici yaralandı, anne ve çocuğu kurtuldu

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Körfez’de, Yaşar Z.’ye ait oto galeri motosiklet kaskı takan 2 kişi tarafından kurşunlandı. Yaşar Z. bacağından yaralanırken, galeri çalışanı silahla karşılık verdi. Çatışmada kurşunlar bir eve isabet ederken, anne ve 2 çocuğu kurtuldu.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Otomobil galerisine kurşun yağdırdılar... Oto galerici yaralandı, anne ve çocuğu kurtuldu
Otomobil galerisine kurşun yağdırdılar... Oto galerici yaralandı, anne ve çocuğu kurtuldu
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Olay öğle saatlerinde, Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi’nde meydana geldi. Motosiklet kaskı takan 2 kişi, bir oto galeriye silahlı saldırı gerçekleştirdi. 2 kişi silahlarla kurşun yağdırdı. Kurşunun bacağına isabet ettiği oto galeri sahibi Yaşar Z. (26) kanlar içinde yere yığıldı.

Otomobil galerisine kurşun yağdırdılar... Oto galerici yaralandı, anne ve çocuğu kurtuldu

SİLAHLA KARŞILIK VERDİ
 Galeride çalışan S.K. isimli kişi de tabancaya saldırganlara ateş ederek karşılık verdi. Saldırganlar kaçarken, Yaşar Z. esnaflardan birinin aracıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil galerisine kurşun yağdırdılar... Oto galerici yaralandı, anne ve çocuğu kurtuldu

FACİA TEĞET GEÇTİ
Silahlı çatışma esnasında ateşlenen mermilerden biri çevredeki 3 katlı apartmanın 1’inci katındaki daireye isabet etti. Oturma odasının camını kıran mermi soba borusunu delerek duvara isabet etti. O esnada oturma odasında bulunan anne ve 2 çocuğu şans eseri yara almadı.

POLİS İNCELEMEDE BULUNDU
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada caddede 14 meri kovanı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

# polis

07 Mar 2024 - 14:33 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.249.455 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Vatandas41 - Bu kaçıncı saldırı bu galeriye..burda bı ara biirni vurdular yine yakın zamanda .ne başa bela bir yer oldu .ne biçim insanlar ne biçim toplum..ee ne olacak ülke de magandalik hakim herkes kovboy herkes Polat Alemdar. En baştan en aşağıya kadar .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 14:46

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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