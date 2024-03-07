Otomobil galerisine kurşun yağdırdılar... Oto galerici yaralandı, anne ve çocuğu kurtuldu

Vatandas41 - Bu kaçıncı saldırı bu galeriye..burda bı ara biirni vurdular yine yakın zamanda .ne başa bela bir yer oldu .ne biçim insanlar ne biçim toplum..ee ne olacak ülke de magandalik hakim herkes kovboy herkes Polat Alemdar. En baştan en aşağıya kadar .