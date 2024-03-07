Başkan Altıntaş çok mutlu

“ÇALIŞMALARIMIZIN ÖDÜLÜNÜ ALIYORUZ”

Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş, bu sezon U15 yaş grubunda da Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi çok istediklerini belirterek, “Geçen yıl U-14 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden, bu yıl U-15 yaş grubunda oynayan takımımızdan da başarılı bekliyorduk. Ama olmadı. U-16 yaş grubumuz ilimizde son 4 takımı arasına girmeyi başardı. Son maçında Darıca Birlikspor’u yenen oyuncularımızı alınlarından öpüyorum. Gençlerimizin yetişmesinde emeği olan, fedakarca haftanın her günü çalışan başta Altyapı Koordinatörümüz Ayhan Özkar’ı, U-16 takımımızın antrenörü Sinan Erkol ve Furkan Çetin’i, diğer altyapı antrenörlerimiz Abdullah Çelikyılmaz ve Furkan Çalışkan’ı da ayrıca tebrik ediyor, alkışlıyorum. Altyapıda çalışmalarımızın ödülünü aldığımız içinde çok mutluyum” dedi.