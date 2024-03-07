Başkan Altıntaş çok mutlu

“ÇALIŞMALARIMIZIN ÖDÜLÜNÜ ALIYORUZ”
Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş, bu sezon U15 yaş grubunda da Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi çok istediklerini belirterek, “Geçen yıl U-14 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden, bu yıl U-15 yaş grubunda oynayan takımımızdan da başarılı bekliyorduk. Ama olmadı. U-16 yaş grubumuz ilimizde son 4 takımı arasına girmeyi başardı. Son maçında Darıca Birlikspor’u yenen oyuncularımızı alınlarından öpüyorum. Gençlerimizin yetişmesinde emeği olan, fedakarca haftanın her günü çalışan başta Altyapı Koordinatörümüz Ayhan Özkar’ı, U-16 takımımızın antrenörü Sinan Erkol ve Furkan Çetin’i, diğer altyapı antrenörlerimiz Abdullah Çelikyılmaz ve Furkan Çalışkan’ı da ayrıca tebrik ediyor, alkışlıyorum. Altyapıda çalışmalarımızın ödülünü aldığımız içinde çok mutluyum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.