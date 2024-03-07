Kullarspor’un gençleri başardı

DARICA BİRLİKSPOR İLE KULLARSPOR KARŞILAŞTI

Bu sezon U-16 Ligi D Grubu’nu yenilgisiz şampiyon tamamlayan Kullarspor, Play-Off’a yükseldi. Play-Off’ta ilk maçında Hisareynspor’u 2-1 yenen Kırmızı-Siyahlı ekip, finale çıktı. Finalde Gebzespor’a 3-1 yenilen Kullarspor, Türkiye Şampiyonası’na gitme şansını bu kez baraj maçlarına bıraktı. Baraj maçlarında ilk turu bay çeken Kullarspor, Darıca Birlikspor-Çamlıtepespor karşılaşmasının galibiyle final oynayacaktı. Darıca Birlikspor, Çamlıtepespor’u 5-1 yendi, Kullarspor’un finalde rakibi oldu. Final maçı Derince Stadı’ndaydı.

KULLARSPOR, SAMET EJDER’İN ATTIĞI GOLLERLE 2-0 ÖNE GEÇTİ

Final maçında H.Hızır Şafakspor’a yenilen Darıca Birlikspor, bu yaş grubunun en iyi futbol oynayan takımı olarak gösteriliyordu. Derince Stadı’ndaki baraj maçının ilk dakikalarında da Darıca Birlikspor daha etkiliydi ama goller Kullarspor’dan geldi. Kullarspor’un orta saha oyuncusu Samet Ejder, ilk yarıda peş peşe uzaktan attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Samet Ejder’in özellikle sağ çaprazdan attığı ikinci gol muhteşemdi. İlk yarının son dakikasında Darıca Birlikspor, penaltıdan attığı golle farkı bire indirip, umutlandı.

SİNAN ERKOL VE FURKAN ÇETİN ÇALIŞTIRIYOR

Bu sezon U-16 yaş grubunda Gebzespor, Gölcük Karadenizspor ve Hacı Hızır Şafakspor’dan sonra ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazanan Kullarspor, altyapıda son yıllarda çok önemli başarılara imza atıyor. Kırmızı-Siyahlı ekibin, U-16 yaş grubunu Sinan Erkol çalıştırıyor, yardımcısı da Furkan Çetin. Uzun yıllardır Kullarspor altyapısında görev yapan Sinan Erkol, “Bu maç öncesinde 2-3 sakat oyuncumuz vardı. Buna rağmen çok iyi mücadele edip, kazandık. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.